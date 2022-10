La scaletta del concerto degli OneRepublic a Padova

Altri 4 live in Italia per l'estate 2023

I fan del sound pop-rock degli OneRepublic, già in attesa del ritorno della band nel Belpaese a maggio 2022, hanno dovuto aspettare altri cinque mesi prima di avere la possibilità di ascoltare gli statunitensi dal vivo poiché, come è noto, i due concerti di maggio sono stati rinviati a causa di una laringite che ha costretto Ryan Tadder a uno stop forzato. La band formatasi nel 2007 è però pronta a farsi perdonare con ben due spettacoli in Italia prima di volare in Germania, in Austria e in Svizzera, concerti che precedono i live in programma, intorno alla metà di novembre, in Israele, In Arabia Saudita e in Sud Africa. L'eccitazione per i due concerti di Padova, il 30 ottobre, e di Assago, il 31 ottobre, non smorza l'entusiasmo per i progetti della band della prossima estate. Attraverso i canali ufficiali, il gruppo ha comunicato l'aggiunta di nuove date all'elenco degli show del 2023 con specifico riferimento all'Italia e alla Svizzera. Al momento il tour estivo 2023 prevede ben quattro tappe in Italia dall'11 al 16 luglio: gli show si terranno a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, a Napoli, all'Arena Flegrea, a Mantova a Piazza Sordello, e a Lucca, nell'ambito del Lucca Summer Festival. I biglietti per questi concerti saranno in vendita a partire dal 4 novembre.