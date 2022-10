La scaletta del concerto di Niccolò Fabi ad Aversa

Emozionante ritorno sul palco per Niccolò Fabi , che ha annunciato a sorpresa l’inizio di un tour. Infatti, il cantante avrebbe dovuto esibirsi esclusivamente all’Arena di Verona nei primi giorni di ottobre: un concerto one-shot che ha ottenuto un successo insperato per certi versi. Impossibile non cogliere l’emozione dell’attesa nei volti di chi ha partecipato al concerto. Nessuno ci credeva, nessuno ci sperava, ma pochi giorni dopo è stato reso noto l’inizio di un tour primaverile con partenza ad aprile che toccherà i principali teatri italiani. Un tour di varie settimane che porterà Niccolò Fabi a esibirsi davanti a migliaia di persone amanti dell’eleganza e della poesia della sua musica. Tuttavia, prima di iniziare il tour, Niccolò Fabi sarà ospite del premio Bianca d'Aponte ad Aversa, dove si esibirà in un concerto per i presenti. A lui verrà consegnato il premio Città d’Aversa .

Niccolò Fabi in concerto ad Aversa, la scaletta

approfondimento

Niccolò Fabi in concerto all'Arena di Verona per i 25 anni di carriera

Niccolò Fabi è un cantautore di classe, elegante nel modo di scrivere e di cantare, che nel corso del tempo è stato in grado di costruirsi un proprio bacino di fan e di pubblico. Non è un artista prolifico nella produzione, è un cantautore che segue l’idea della qualità e non della qualità, come dimostrano i 12 album in oltre 20 anni di carriera. Chi ascolta Niccolò Fabi cerca un artista capace di entrare nell’anima e nel cuore, di portare spunti di riflessione che spaziano dai temi sociali all’amore, declinato in ogni sua sfumatura possibile. La sensibilità di Niccolò Fabi è uno dei plus della sua carriera, che si rispecchia in ogni suo brano, nei testi e nella musica. Non c’è stata una divulgazione della scaletta del concerto di Aversa di questa sera, venerdì 28 ottobre, tuttavia ci si può rifare al concerto dell’Arena di Verona dello scorso 2 ottobre per capire quale potrebbe essere l’ordine di uscita: