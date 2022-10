La scaletta del concerto dei Negramaro a Catania

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Dopo lo straordinario appuntamento di Lecce, dove i Negramaro hanno suonato per il pubblico di casa, la band si è trasferita in Sicilia, a Catania, dove questa sera, venerdì 28 ottobre, è in programma un nuovo concerto. La band salentina è in tour per la promozione del nuovo lavoro e per loro si tratta del ritorno sulle scene dopo quasi tre anni di assenza, in parte per il Covid e in parte per la malattia che ha colpito Lele Spedicato, uno dei membri storici del gruppo. Senza di lui, i Negramaro non volevano tornare sul palco e così hanno aspettato che si riprendesse del tutto e che fosse in grado di affrontare l’emozione e l’adrenalina di un tour per trascinare nuovamente le folle al ritmo della loro musica. I Negramaro sono uno dei gruppi italiani più amati in assoluto, hanno uno zoccolo duro di fan che li ha resi celebri in tutto il Paese e sono pronti a conquistare anche l’estero, come dimostrano le date in Europa del loro tour.