La scaletta del concerto di Annalisa al Fabrique di Milano

Concerto milanese per Annalisa, che questa sera, venerdì 28 ottobre, sarà protagonista sul palco del Fabrique per un evento unico nel suo genere. A Milano, infatti, Annalisa ha un ampio pubblico su cui far leva, un pubblico variegato che ama quasi ogni sua canzone e che è pronto a seguirla ovunque. Da Amici di Maria De Filippi, Annalisa ne ha fatta di strada e a dimostrarlo c'è anche il fatto che, ormai, al grande pubblico non serve nemmeno più identificarla con il cognome. Il percorso artistico di Annalisa è stato lineare dopo l'uscita dal talent, in continua ascesa anche grazie a brani sempre diversi che la cantante è riuscita a produrre e che, in molti casi, hanno scalato le classifiche.

Annalisa in concerto a Venaria, la scaletta leggi anche Annalisa, il nuovo singolo è Bellissima Una delle caratteristiche della musica di Annalisa è la sua straordinaria versatilità. La cantante, infatti, riesce a spaziare con leggerezza dai brani tormentone estivi, che hanno sempre molto successo, ai brani introspettivi, quasi intimisti. Una peculiarità che l’ha portata ad ampliare notevolmente il suo bacino di pubblico, accogliendo vari generi di fan. È una delle poche sulle scene a spaziare su così ampia scala e anche per questo la scaletta che ha progettato per il tour autunnale è particolarmente interessante. Sebbene manchino alcune delle canzoni più famose del suo repertorio, Annalisa ha cercato di creare dinamismo e movimento nella sua scaletta, dove comunque ci sono diversi brani profondi e ballad romantiche. In 10 anni di carriera, Annalisa non ha prodotto una quantità ampia di canzoni, preferendo alternare lunghe pause tra un disco e un altro. Uno stratagemma che le ha permesso di fidelizzare un’ampia parte di amanti della musica e di cristallizzare i brani. Non c’è una scaletta ufficiale per questo tour ma è presumibile che anche a Milano l’ordine di uscita delle canzoni sarà questo: Bye Bye

Ogni festa

Used To You/Potrei abituarmi

Dov’è che si va

Bianco nero e grigio

Senza riserva

Dimenticherai

Coltiverò l’amore

Illuminami

Alice e il blu

Superare

Vincerò

Un domani

Ipernova

Sento solo il presente

Una finestra tra le stelle

Il prossimo weekend

Specchio

Tutto per una ragione

Moscow Mule

Il mondo prima di te

Le parole non mentono

Noi siamo un’isola

Splende

Se avessi un cuore

Direzione la vita

I concerti di Annalisa Dopo Milano, Annalisa chiuderà il tour a Padova. Forse per l’imminente inizio dei lavori di un nuovo disco, ha preferisco concentrare tutte le date del tour autunnale in un solo mese ma questo non le ha impedito di girare l’Italia da nord a sud Non è escluso che nelle prossime settimane la cantante non aggiunga nuovi appuntamenti per i prossimi mesi. I fan ci sperano.