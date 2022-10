Ed Sheeran, in lavorazione un documentario sulla sua vita

Ci saranno le immagini del tour in corso nel documentario, ma il cantante vuole proteggere il suo privato Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ed Sheeran è uno degli artisti britannici di maggior successo dell’ultimo decennio. La sua voce avvolgente e calda è diventata iconica con il passare degli anni ma non tutti conoscono la storia di questo ragazzo timido, che quando sale sul palco si trasforma e tira fuori tutta l’energia e la forza di cui dispone. Ed è proprio per dare uno sguardo nuovo e alternativo sulla sua vita, che Ed Sheeran ha deciso di accettare la proposta di diventare protagonista di un documentario sulla sua vita, che insieme a una troupe di professionisti sta girando proprio in questi giorni. I contenuti sono per ora segreti ma Ed Sheeran ha rivelato che le telecamere lo stanno seguendo anche durante il suo tour.

Il documentario di Ed Sheeran approfondimento Ed Sheeran ha suonato a sorpresa in strada ad Ipswich È stato proprio Ed Sheeran a rivelare l’esistenza di un progetto dedicato alla sua vita, trasformata in un documentario. Tuttavia, il cantante britannico è stato molto vago nelle sue indicazioni, proprio per non dare troppi elementi e spoiler ai fan, che ora sono in trepidante attesa di sapere qualcosa di più di questo progetto. “Stiamo girando un documentario sulla mia vita e c'è stato un grande dibattito su cosa includere. Voglio che sia onesto e si colleghi al tema di qualcosa che è in una mia canzone. Non ha senso inserire qualcosa che è dannosa per la mia vita”, ha spiegato Ed Sheeran. In molti si domandano cosa abbia voluto dire con quell’ultima frase, ma è probabile che il cantante si riferisca ad aspetti della sua vita personale non piacevoli, che nonostante tutto lui non vuole far emergere e tenere per sé. D’altronde, chi conosce e chi segue Ed Sheeran da tempo sa perfettamente che il cantante è una persona molto riservata e gelosa della sua privacy.

Cosa ci sarà nel documentario GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti In tanti danno per assodato che all’interno del documentario ci saranno scene tratte dal Mathematics tour ancora in corso ma non è stato rivelato cosa verrà inserito in relazione alla sua vita privata. La linea tra invasione e divulgazione della vita privata è molto sottile per Ed Sheeran, “È una linea molto sottile, ecco perché vivo dove vivo e non a Los Angeles. La mia vita di celebrità si accende quando dev'essere accesa... Ma quando vado a casa sono un amico, un papà, un marito, un figlio. Non puoi portare i tuoi bagagli da celebrità in un pub nel Suffolk, devi solo essere te stesso”. È in questo modo che Ed Sheeran cerca di inserire un divisore netto tra la sua vita pubblica e artistica e quella privata e lavorativa. Un modo, per lui, per proteggere la sua vita e mantenere i piedi per terra.