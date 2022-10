Il Movement torna a Torino. Annunciata la line up completa

Torna nel capoluogo piemontese la 15ª edizione della kermesse musicale più amata dagli intenditori di musica elettronica. Il Movement Torino Music Festival 2022 si terrà dal 28 ottobre al 1° novembre, con un programma ricchissimo che si dirama in tre location principali. Da Tini Gessler a Youniverse, da Nicola Gavino a Krystal Klear, Mind Against, Fideles, Gandalf e Sizing, i nomi in cartellone sono tantissimi

Il Movement Torino Music Festival torna per la sua quindicesima edizione, che dal 28 ottobre al 1° novembre farà ballare a suon di elettronica da chapeau tutti gli appassionati di questo genere.

In cartellone ci sono moltissimi nomi importanti della scena clubbing, con veri e propri mostri sacri dell'elettronica internazionale.

I set si dirameranno in tre location principali. All’Audiodrome Live Club si ascolta musica e si balla il 28, 29 e 31 ottobre. All’OGR Torino l’appuntamento è per il 31 ottobre, mentre ci si sposata al Centralino Club il 30 ottobre.

Si parte il 28 ottobre con Tini Gessler, Youniverse, Nicola Gavino e Riverside presso l’Audiodrome Live Club.

Il 29 tocca a Cassie Raptor, Gandale, Sizing e Kliz, sempre nella stessa location.

Il 30 ottobre sono attesi Krystal Klear, LVPICA e Paul Lution live, al Centralino Club.

Il 31 ottobre il cartellone si arricchisce di tantissimi set: tocca a Mind Against, Fideles, Ae:ther e Youniverse, oltre a 999999999 live, Gandalf, Marbøx e Sizing.

In fondo a questo articolo trovate il programma completo.