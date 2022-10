Premio Tenco 2022, i 10 momenti da non dimenticare

approfondimento

Premio Tenco, Claudio Baglioni: "Basta etichette, tolgono libertà"

CLUB TENCO/PREMIO TENCO E DINTORNI

Qui si va in pensiero bustrofedico. La sensazione è che la spinta verso le nuove forme di canzone d’autore, che quest’anno hanno visto premiare, tra gli altri, Marracash, Madame (lascito del 2021) e Ditonellapiaga, non sia accompagnata da un passo altrettanto lungo nel contorno. La conduzione di Antonio Silva non sempre tiene il ritmo ed è frammentata da un umorismo che faceva ridere nella Milano degli anni Ottanta, quella dei gamberetti in salsa cocktail e le pennette alla vodka. Morgan meritava più spazio, la sua esuberanza intellettuale è stata divertente, curiosa e portatrice di spunti di riflessione. Forse servirebbe un maggiore equilibrio in una doppia conduzione; Morgan in alcuni momenti è parso di passaggio. Ma questi saranno pensieri che i signori del Tenco affronteranno in camera caritatis, in totale autonomia come sempre. A proposito va detto che in tre sere non si è trovata una “cura” per i microfoni claudicanti (nonostante fosse coinvolto per la parte tecnica il pluricitato Jupiter, signore degli dei ma non dei microfoni evidentemente). Al netto di questo è stata una delle edizioni migliori di sempre con un solo neo: è mancato il tributo a Franco Gatti. E scommetto che Morgan ci avrebbe costruito un capolavoro. A proposito, la sua Le Luci e il Tempo santa subito! Infine grazie per la pazienza, per la professionalità e in particolare per le infinite panacee ai mal di pancia professionali che Erika Barbacelli, Giovanna Palombini e Giorgio Cipressi hanno costantemente inventato per permetterci di raccontarvi il Tenco 2022, mettendoci la faccia anche quando le nostre richieste di incontrare gli artisti venivano respinte perché “non parlano”. Sarebbe importante che nella già citata camera caritatis il comitato centrale stabilisse una regola che chi ha il privilegio di essere accolto tra le sue braccia non possa fare lo stilita. Infine cartellino rosso inappellabile per chi, la sera, ha accolto gli ospiti e gli artisti del Club Tenco per cenare: la prima sera coda chilometrica, la seconda un servizio con tempi incongrui (allo stesso tavolo si mangiava con tempistiche distanti), la terza un cimitero di piatti colmi di riso crudo abbandonati. Povera patria e povero sponsor.