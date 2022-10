La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Roma

Il cantante in concerto nella Capitale: la sera di venerdì 21 ottobre la prima di due date tra grandi successi e nuovi brani dell’album Materia Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Se c’è un cantante che raccoglie applausi (quasi) universali questo è Marco Mengoni L’artista, classe 1988, è trasversale e riesce a raggiungere sia i giovanissimi che gli adulti, pronti a darsi appuntamento ai concerti del cantante per cantare a squarciagola le sue canzoni più note e quelle meno conosciute. Nelle ultime settimane è uscito l’album Materia, dal quale Marco Mengoni ha tratto alcuni brani della scaletta del suo tour. Il nuovo album ha dato anche nuova energia a quel che resta del suo tour autunnale. Non che ce ne fosse bisogno, ovviamente, ma l’adrenalina dei fan di assistere al concerto che prevede le nuove canzoni è benzina in più per far aumentare l’entusiasmo e l’attesa per il concerto. Quello di Roma è uno degli ultimi concerti di questa sessione autunnale ma Marco Mengoni guarda già al futuro e sono in programma (e disponibili all’acquisto) nuovi concerti estivi outdoor. Difficile dirlo con certezza ma ci sono pochi dubbi sul fatto che Mengoni potrebbe duplicare il successo del tour autunnale, che ha reso necessario il raddoppio delle date in alcune città, tra le quali Roma, dove Mengoni si esibirà sia questa sera, venerdì 21 ottobre, che domani, sabato 22 ottobre.

Marco Mengoni in concerto a Roma, la scaletta approfondimento Marco Mengoni, ora i palazzetti poi porta Materia (Pelle) negli stadi Marco Mengoni è sulla scena da circa 10 anni e benché non sia un tempo lunghissimo, ha nel suo carniere un repertorio di canzoni molto ampio e variegato. Uno dei punti di forza del successo di Marco Mengoni è proprio il riuscire a realizzare brani che non sono monotematici, come gran parte dei suoi colleghi. Marco Mengoni è un artista dall’animo sensibile che mette in musica le sue emozioni e i suoi sentimenti a tutto tondo, che quindi non comprendono solo l’amore ma anche il disagio, la tristezza e la voglia di fare qualcosa di nuovo per cambiare il mondo. Sono tutti sentimenti comuni ai giovani d’oggi, che riescono a rispecchiarsi nel suo racconto in musica e si rivedono nelle canzoni che Mengoni propone nei suoi dischi e ai concerti. La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Roma è un vero proprio viaggio del cantante attraverso le tappe della sua vita, sia musicale che personale. Trovare un equilibrio quando si ha un repertorio come quello di Mengoni non è facile, ma il cantautore è riuscito a racchiudere all’interno della scaletta del tour autunnale le principali tappe della sua produzione musicale, che in alcuni momenti si è intrecciata con il vissuto. A meno di cambiamenti che potrebbero essere fatti da Marco Mengoni, la scaletta del concerto di Roma dovrebbe essere strutturata in questo modo: Cambia un uomo Essere umani No stress Voglio Muhammad Alì Psycho Killer Credimi ancora Mi fiderò Tutti i miei ricordi Luce Proteggiti da me Una canzone triste Parole in circolo L’Essenziale In città Sai che Hola Ti ho voluto bene veramente Duemila volte Guerriero Ma stasera Pronto a correre Io ti aspetto Ancora una volta Buona vita

Le altre date di Marco Mengoni GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Dopo l’appuntamento di Roma, dove Marco Mengoni è chiamato a effettuare una doppia data per far fronte a tutte le richieste di biglietti che non era possibile soddisfare con un solo concerto, il tour si chiuderà a Eboli. Non è escluso che vengano aggiunte ulteriori date per i prossimi mesi, arricchendo ulteriormente il calendario indoor, ma Marco Mengoni ha già reso disponibili all’acquisto i primi biglietti per il tour estivo negli stadi.