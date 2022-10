La scaletta del concerto di Annalisa a Firenze

Sold-out per la seconda data del tour autunnale della cantante, recupero di quello del 2021 rinviato per due volte per Covid

Dopo una prolungata assenza, Annalisa torna sul palco con il nuovo tour autunnale già ricco di date, che nelle prossime settimane la porterà a suonare in tutta Italia. Dopo lo start del tour a Bologna, la cantante questa sera, mercoledì 19 ottobre, si esibirà a Firenze, in un palazzetto tutto esaurito. A livello femminile, Annalisa è una delle più amate dal pubblico fin da quando era un’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. Come tanti suoi colleghi, anche Annalisa si trova costretta a fare un tour di recupero in questo autunno 2022, visto che è stata costretta a riprogrammare il tour che era stato fissato nel 2021 ma che poi, a causa del Covid, era stato rinviato a marzo 2022. Nemmeno il secondo start fu garantito dalla cantante, che quindi preferì spostare ancora il tutto a ottobre 2022 e ora, finalmente, può godere di nuovo del calore del suo pubblico.

Annalisa in concerto a Firenze, la scaletta

Annalisa non ha un repertorio particolarmente ampio, anche se nella sua carriera musicale i dischi non sono stati pochi. Tuttavia, nonostante sia sulle scene da oltre 10 anni, non fa parte di quel gruppo di artisti che pubblicano un album all’anno. Questo non significa che non abbia abbastanza brani per comporre una scaletta degna nota. Il concerto di Bologna che ha aperto il tour autunnale è stato un successo enorme per Annalisa, che ha dimostrato ancora una volta di essere una delle cantanti più amate da giovani e giovanissimi, che sono accorsi sotto il palco a cantare i suoi successi più famosi ma anche i brani recenti, che fanno parte dell’ultimo album pubblicato dall’artista. Annalisa non ha ufficializzato la scaletta del tour autunnale ma ci sarà sicuramente un’alternanza tra i brani più recenti e i grandi classici del suo repertorio. Quindi, un’ipotesi di scaletta per Bologna potrebbe essere questa: