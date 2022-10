Alexia accende già le luci delle feste col nuovo album My XMas

Uscirà il 25 novembre, in tutti gli store digitali e in formato CD digipack, My Xmas il nuovo album di Alexia , prodotto da Luca Serpenti e distribuito da Ada/Warner, contenente dieci canzoni natalizie in versione inglese, rivisitate in un progetto originale e ambizioso. My XMas è un album a tema natalizio, con un Alexia desiderosa di ripartire con un animo più ‘leggero’, con la consapevolezza di ascoltarsi di più e di osservare la sua professione da una diversa angolazione e soprattutto fare ciò che ama: "Aver voglia di cantare per me non è un’opzione, ma è una condizione indispensabile per sentirmi bene davanti ad un microfono e nella vita in genere ma, talvolta, la vena creativa non arriva, come le proposte musicali (con qualche rara eccezione). A dicembre dell’anno scorso mentre mi dedicavo agli addobbi di Natale (momento sacro in cui ritorno bambina) ho sentito il cuore lieve e la voglia di tornare indietro con la mente a quando ero una ragazzina che sognava di fare questo mestiere, che amava il blues e il soul! È stato davanti all’albero e, ad un sottofondo musicale natalizio che ho avuto l’illuminazione: fare un disco di cover in inglese di Natale. La scelta si è concentrata su un repertorio che mi soddisfa molto: brani tutti rigorosamente in inglese! Ho pescato a piene mani soprattutto dagli anni ’60, ‘70 e ‘80 (da Stevie Wonder a Darlene Love da Brenda Lee a Tom Petty). C’è tanta allegria, energia e speranza di cui sono sempre stata portatrice sana, e di cui abbiamo tutti un gran bisogno in questo momento!!! Non manca qualche classico ma senza esagerare, l’equazione disco di Natale = disco di lenti non è il mio! Ecco perché ho deciso di intitolarlo My XMas. Dopo aver selezionato i brani con il mio team, con Luca Serpenti il mio produttore, abbiamo deciso di dare all’album un suono che potesse essere riprodotto dal vivo con i miei musicisti devo ammettere che forse ho un po’ esagerato con i cori, ma ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo! Ho cercato di rispettare la natura dei brani interpretandoli con la mia vocalità e il mio cuore. Mi sono divertita moltissimo! Non vedo l’ora di suonarlo dal vivo. Spero vi piaccia".

Alexia tornerà in tour nei teatri e nei club di tutta Italia, da fine novembre a gennaio, con un concerto ad hoc dedicato al suo nuova album My Xmas.



TRACKLIST MY XMAS

CHRISTMAS IS ALL AROUND (Written by Reg Presley / Publishing Universal-Songs of Polygram o/b/o Dick James Music Ltd.)

CHRISTMAS (Baby please come home) (Written by Phil Spector / Publishing Shawnee Press )

ROCKING AROUND THE CHRISTMAS TREE (Written by Josh Phillips-Gorse and R-A-F Ravenscroft / Publishing BMG Platinum Songs)

SNOWMAN (Written by Sia Furler and Greg Kurstin / Publishing EMI April Music Inc.)

WHAT CHRISTMAS MEANS TO ME (Written by Anna Gaye, Allen Story, and George Gordy / Publishing Stone Agate Music Corp. and Jobete Music Co Inc.)

I SAW MUMMY KISSING SANTA CLAUS (Written by Tommie Connor / Publishing Chappell Morris Ltd.)

HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS (Written By Hugh Martin and Ralph Blane / Publishing EMI Feist Catalog, Inc.)

HAPPY XMAS (War is over) (Written by John Lennon – Yoko Ono / Publishing Northern Songs Ltd.)

CAROL OF THE BELLS (Written by Mykola Leontovych and Peter J. Wilhousky / Publishing Carl Fischer, LLC)

CHRISTMAS ALL OVER AGAIN (Written by Tom Petty / Publishing Gone Gator Music)