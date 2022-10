La scaletta del concerto di Rocco Hunt a Venaria

Scaletta dinamica per Rocco Hunt in concerto a Venaria, per la coda del recupero delle date del tour 2020 Condividi

Il successo di Rocco Hunt è sotto gli occhi di tutti. Lui è uno dei giovani rapper e cantautori italiani che negli ultimi anni sono riusciti a emergere nel complicato panorama della musica italiana. Rocco Hunt è un artista a tutto tondo e non sarebbe corretto, proprio nel rispetto della sua arte, ricordarlo solo per i suoi ben noti "tormentoni" estivi, visto che il repertorio che ha a disposizione è piuttosto ampio. Benché sia lontano dalla tradizione neomelodica napoletana, Rocco Hunt da molti è considerato come il volto nuovo della musica partenopea, che ha saputo far sua personalizzandola trattenendone l'anima brillante, sia nei testi che nella musica. Ma il "Poeta urbano", come viene anche chiamato Rocco Hunt, non è solo un cantante e non ha realizzato solamente tormentoni, perché può essere considerato anche un attore, vista la sua partecipazione a film di successo con attori del calibro di Claudio Bisio. Questa sera, martedì 18 ottobre, Rocco Hunt sarà sul palco di Venaria per un recupero data.

Rocco Hunt in concerto a Venaria, la scaletta Il tour che il cantante sta intraprendendo da questa estate era in origine programmato per il 2020, poi spostato al 2021 e infine rinviato definitivamente al 2022 a causa della pandemia Covid. Anche lui si è dovuto adattare a uno stop obbligato durato ben tre anni ma ora è finalmente sui palchi italiani e sta riscuotendo un ottimo successo. Rocco Hunt è uno di quei cantanti che dietro il ritmo allegro e scanzonato nasconde testi di grande spessore sociale ed emotivo. Anche per questo motivo non può essere considerato solo un cantante da "tormentoni" estivi, che sono per loro natura spensierati. Rocco Hunt riesce a portare in musica il disagio vissuto dalla sua generazione, soprattutto nelle zone più difficili d'Italia. Anche se Rocco Hunt non ha diramato la scaletta ufficiale del suo concerto di Venaria, è presumibile che l'ordine di uscita delle canzoni sia uguale o, comunque, molto simile a quello degli eventi precedenti: Mai Più

Nun Se Ne Va

Ti Volevo Dedicare

Maledetto Sud

Street Life

Nisciun

Buonanotte Amò

Se Tornerai

Discofunk

Nun Me Vuò Bene Cchiu

Libertà

Grande Bugia

Nun È Giusto

Benvenuti In Italy

Cuore Rotto (Nfam’ Version)

Ngopp A Luna

Le date dei concerti di Rocco Hunt Dopo l'appuntamento di Venaria, Rocco Hunt suonerà a Brescia, che sarà l'ultima data finora fissata, il 23 ottobre. Non è escluso che nelle prossime settimane possano essere annunciate nuove date per altri appuntamenti in giro per l'Italia.