La scaletta del concerto dei Nomadi a Reggio Emilia

Lo storico gruppo dei Nomadi torna live con una serie di concerti in giro per l’Italia per portare le canzoni storiche e i nuovi lavori

I Nomadi sono uno dei gruppi musicali maggiormente longevi del nostro Paese. Nel corso degli anni di attività, oltre cinquanta, hanno cambiato varie volte formazione ma non hanno mai tradito la loro essenza e la loro natura. Anche per questo motivo sono stati in grado di abbracciare generazioni di appassionati, che vanno da quelli che erano giovani al momento del loro esordio ai loro nipoti di oggi, in un continuum di musica e sensazioni che ha pochi eguali nel panorama musicale nazionale. La longevità dei Nomadi può essere paragonata solamente a quella delle grandi band straniere, alle quali il gruppo non ha nulla da invidiare né come pubblico né come discografia. E che siano tutt’oggi una band amata e ricercata lo dimostra anche il fatto che ai loro concerti i biglietti vanno spesso esauriti e che sotto il palco, a cantare i brani di ieri e di oggi, si ritrovano sia giovani che meno giovani.

Nomadi in concerto a Reggio Emilia, la scaletta

A scorrere la discografia dei Nomadi viene il mal di testa: sono centinaia le canzoni che il gruppo ha pubblicato in cinquant’anni di carriera, brani che hanno scritto la storia della musica italiana e che tutt’oggi fanno parte di un racconto in musica che ha dell’epico. Non dev’essere stato facile per i nomadi scegliere i brani per la scaletta del concerto di Reggio Emilia di questa sera, lunedì 17 ottobre, anche perché il gruppo ha dovuto inserire anche i brani dell’ultimo lavoro discografico. La scaletta che ne è emersa è lunga ma è un vero e proprio viaggio nella musica italiana lungo cinquant’anni ed è difficile che in questo lungo elenco non ci sia un brano che tutti conoscono. Benché non sia stata diffusa la scaletta ufficiale, questi potrebbero essere i brani suonati dalla band a Reggio Emilia: