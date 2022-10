Michael McDermott presenta This World Will Break Your Heart: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



Quando mi hanno chiamato per dirmi che mi avrebbero assegnato il Premio Tenco ho pensato che fosse uno scherzo! Sono andato a scorrere l’albo d’oro del Festival e ho visto nomi come Tom Waits, Nick Cave, Leonard Cohen, Joni Mitchell, Caetano Veloso. Wow! È uno dei massimi riconoscimenti a livello mondiale per un cantautore. Avevo sentito parlare del Premio Tenco di Sanremo e sono corso ad approfondire la storia e la musica di Luigi Tenco. Questo evento straordinario chiude un cerchio magico con l’Italia che è cominciato l’11 aprile nel 2008. Mi ricordo con precisione questa data perché ha segnato l’inizio del mio percorso di redenzione. Quando nel 1991 uscì il mio disco 620 W. Surf mi etichettarono subito come “the next big thing” accostandomi a Bruce Springsteen e John Mellencamp. Mi cercò lo scrittore Stephen King per dirmi che era rimasto folgorato dalle mie canzoni. C’era tanto entusiasmo ma c’erano anche tante pressioni e tentazioni: il sistema del music business ti spreme tutto e subito e negli anni successivi cominciai una parabola umana di caduta. Poi nel 2008 arrivò l’opportunità di andare in tour in Italia insieme alla cantautrice di Boston Eileen Rose. Quell’11 di aprile del 2008 mi trovavo nella città dove avrei suonato la sera senza sapere esattamente dove fossi. Avevo bevuto ed ero un po’ stordito. Ad un certo punto vidi un gruppo di persone radunarsi intorno a un ragazzo che stava scrivendo qualcosa su uno dei gradini che portavano all’ingresso del teatro. Mi avvicinai e abbassai lo sguardo per vedere cosa stesse scrivendo ed era il titolo di una mia canzone. Mi fermai come in un sogno e poi parlai: "Hey, ma l'ho scritta io!" Mi guardò, sorrise, e disse "Michael!". Poi si alzò e mi abbracciò. Ero lì, in un paese dove non conoscevo nessuno ad abbracciare uno sconosciuto. Non sapevo che i miei dischi fossero conosciuti qui. Non sapevo che il mio primo album fosse famoso. Mi disse: “Michael, dove sei stato, perché ci hai messo così tanto? Ti amiamo qui!”. Risposi: "Sarei venuto molto tempo fa, ma nessuno me l'ha detto". Venire a ritirare il Premio Tenco in Italia è il lieto fine di questo strano e miracoloso sogno che mi ha salvato la vita perché quella data ha segnato l’inizio di un percorso di redenzione che mi ha portato a chiudere con alcool, droghe e ad affrontare le mie debolezze. Credo che sia tutto collegato e questo premio arrivi in un momento perfetto della mia vita e della mia carriera; ho appena pubblicato la mia prima auotobiografia e un nuovo disco, St. Paul’s Boulevard, in cui per la prima volta guardo negli occhi tutti gli scheletri del mio passato glorioso e tormentato. Questo tour italiano è davvero la chiusura di un cerchio e all’Ariston di Sanremo ritroverò la mia amica Eileen Rose con cui sono venuto in Italia per la prima volta e non ci vediamo da allora. Alla batteria poi ci sarà Rafael Gayol che ha suonato per tanti anni con Leonard Cohen, fino alla sua morte e con cui ero stato in tour nel 1991 quando ero un ragazzino lanciato verso il successo. Mi guardo indietro e rivedo tutte le vite che ho vissuto e questa è sicuramente la più bella. Vi dedico questa canzone per ricordarci che esistono anche vite meno fortunate. Cerchiamo la bellezza, la compassione, la gentilezza e combattiamo l’indifferenza perché, vi assicuro, ognuno di noi può essere quel vecchio al bancone.

THIS WORLD WILL BREAK YOUR HEART

C’era un vecchio al bancone

Non riusciva a mangiare da solo

Nessuno sembrava muovere un dito

Per offrirgli un aiuto

La cameriera non se ne accorgeva

Era presa dalla sua giornata

Svenuto alla fermata dell’autobus

C’era un uomo barbuto

Nessuno si avvicinava troppo

Per controllare che stesse bene

Aveva un tatuaggio di Semper Fi

E Dio benedica gli USA

Questo mondo ti spezzerà il cuore

Questo mondo ti spezzerà il cuore

Questo mondo ti spezzerà il cuore

In mille modi diversi

Ali ha perso il bambino

All’ultimo mese

La stanza era dipinta di azzurro

Avevano scelto un nome per loro figlio

Il marito disse che ci avrebbero riprovato

Non sapeva cos’altro dire

50 anni di matrimonio

Se lui fosse arrivato a luglio

L’infermiera restituì i suoi vestiti

Mentre lei iniziava a piangere

Disse all’assistente sociale

Che non aveva un altro posto in cui stare

Questo mondo ti spezzerà il cuore

Questo mondo ti spezzerà il cuore

Questo mondo ti spezzerà il cuore

In mille modi diversi

C’è un incendio sul versante della collina

Del petrolio nel mare

Persone che soffrono ovunque

A quanto posso vedere

Non siamo che castelli fatti di sabbia

Un giorno verremo lavati via

Romeo è entrato barcollando

Con una sigaretta ancora spenta

Ha detto che aveva appena messo giù il telefono con il signor Capuleti

Che l’aveva avvertito: “Ragazzo, meglio stare attento o la pagherai cara”.

Baby, stiamo invecchiando

Sì, almeno questo è vero

Ma ogni giorno è un dono che posso trascorrere con te

Baby, ti amerò sempre

Anche dopo che sarò morto

Questo mondo ti spezzerà il cuore

Questo mondo ti spezzerà il cuore

Questo mondo ti spezzerà il cuore

In mille modi diversi