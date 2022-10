In arrivo l'abbecedario ufficiale degli AC/DC

Il libro che uscirà nella patria del gruppo, l’Australia, l’11 novembre è coloratissimo e pieno di riferimenti alla band. Un prodotto semplice e in grado di arrivare dritto al punto, al pari di brani immortali come Back in Black. Sul sito della casa editrice Love Parade il volume è presentato così: “Ispirato alla più grande rock’n’roll band della storia, arriva il libro dell’alfabeto più rock di sempre. Unitevi ad Angus, Malcolm, Bon, Brian e a tutti i ragazzi per una classica passeggiata attraverso l’alfabeto. Ogni pagina è ricca di colori, umorismo e storia della band, mentre si percorre la Highway To Spell”. L’abbecedario degli AC/DC fa parte della serie “Rocking Alphabets” che contiene anche altre operazioni simili come M is for metal e Never Mind Your P's & Q's - It's The Kid's Alphabet Book, quest’ultimo consigliato a chi vuol far capire subito ai pargoli che “la C sta per Clash”.

Ciò che rende speciale il libro dedicato a coloro che in madrepatria chiamano anche Akka Dakka è però il diretto coinvolgimento della band. È stato lo stesso Angus Young ad avere l’idea di un alfabeto targato AC/DC dopo che, durante la pandemia, gli è finito tra le mani M is for Metal. Un lavoro che ha apprezzato a tal punto da decidere di chiamare il CEO di Love Police, Brian Taranto. Non c’è voluto molto prima che i due australiani passassero dalle parole ai fatti, per la felicità di tutti, in primis lo stesso Taranto: “Che onore è stato poter lavorare su questo libro! E avere avuto un legame con Angus mentre lo creavamo lo rende ancora più folle e speciale”. The AC/DC AB/CD High Voltage Alphabet mostra tutta l’ironia di un gruppo che non ha dimenticato quanto sia importante a volte non prendersi troppo sul serio, anche quando hai più di trenta album all’attivo e milioni di fan per il mondo. La lettera “a” sta per esempio per Angus Young, descritto nel libro come uno “che pensa porti fortuna girare con un’uniforme scolastica e camminare come una papera”. Il capo di Love Police ci ha tenuto a spiegare che sì, si tratta di un’opera per bambini, ma comunque “ogni fan degli AC/DC o della musica troverà qualcosa di interessante in ogni pagina”. Taranto ha in particolare incensato le illustrazioni ad opera di Paul "The Mayor" McNeil, definendo il suo lavoro al contempo dolce e rock”. Probabilmente, tra i libri della famosa School of Rock dell’omonimo film con Jack Black, non potrebbe mai mancare questo libro, che sembra davvero la perfetta base per “educare un'altra generazione di rock and rollers”. Scommettiamo che persino Pinocchio un abbecedario così non lo avrebbe lasciato perdere così facilmente?