La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Casalecchio di Reno

Marco Mengoni in concerto a Casalecchio di Reno con una scaletta complessa tra passato e presente

L'uscita nelle ultime settimane dell'album Materia di Marco Mengoni ha dato nuovo impulso a quel che resta del suo tour autunnale, se mai ce ne fosse stato bisogno. Il cantante ha intrapreso un viaggio che toccherà diverse città italiane, molte delle quali con più di una data, visto che i biglietti per i suoi concerti sono andati esauriti in pochissimi giorni dal momento del rilascio in più di un palazzetto. Per il concerto di oggi, venerdì 14 ottobre a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, qualche biglietto è ancora disponibile ma i posti rimasti sono molto pochi. Come spesso accade, i fan di Marco Mengoni sono sempre molto attenti agli eventi live del loro idolo e la corsa ai ticket ne è una chiara e lampante dimostrazione. Anche se non era necessario, visto che anche le vendite dei dischi e gli streaming certificano che Marco Mengoni è uno degli artisti di maggior successo negli ultimi anni in Italia.

Marco Mengoni in concerto a Casalecchio di Reno, la scaletta leggi anche Marco Mengoni, ora i palazzetti poi porta Materia (Pelle) negli stadi Marco Mengoni, anche grazie alla sua personalissima storia di vita, ha un plus rispetto a molti suoi colleghi: riesce a raccontare con naturalezza l’amore senza condizioni. E questo è particolarmente apprezzato dai fan, che amano il modo in cui il loro idolo si approccia a un tema così complesso, senza banalità o stereotipi, raccontandolo nelle sue sfumature con la semplicità di chi sa di cosa sta parlando. Ma non c’è solo l’amore nelle canzoni di Marco Mengoni, che spesso riesce ad abbracciare anche importanti temi sociali e non solo, perché in più passaggi dei suoi brani si incontrano anche argomenti più psicologici, come l’accettazione di sé e le difficoltà di ogni giorno, temi che i giovani che ascoltano la sua musica possono fare propri e rispecchiarvici. La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Casalecchio di Reno è una sinuosa marcia all’indietro e in avanti lungo i sali e scendi della sua produzione musicale, che ha saputo racchiudere in una scaletta di circa due ore i suoi brani più noti e quelli dell’ultimo album, che già hanno conquistato i gusti dei suoi fan. A meno di cambiamenti che potrebbero essere fatti da Marco Mengoni, la scaletta del concerto di Casalecchio di Reno dovrebbe essere strutturata in questo modo: Cambia un uomo

Essere umani

No stress

Voglio

Muhammad Alì

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’Essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona vita

Le altre date di Marco Mengoni approfondimento Marco Mengoni in concerto: "Sono Marco e sono felice di essere qui" Dopo l’appuntamento di Casalecchio di Reno, Torino, Eboli. Non è escluso che vengano aggiunte ulteriori date per i prossimi mesi, arricchendo ulteriormente il calendario indoor. Intanto, sui siti di prevendita sono già disponibili i primi biglietti per il tour estivo negli stadi di Marco Mengoni, che prenderà il via la prossima estate.