Coez pubblica From the Rooftop 2, tracklist e canzoni del nuovo album

Dopo sei anni di attesa, venerdì 14 ottobre torna “From The Rooftop 2” (Carosello Records), il progetto in acustico di COEZ. L’EP sarà disponibile in digitale, in formato vinile e cd. All’interno sono presenti come ospiti anche Ariete e Frah Quintale, rispettivamente in “Margherita” e “Nei treni la notte”. A seguito delle continue e numerose richieste da parte dei fan nel corso degli anni, COEZ pubblica un nuovo album che riprende “From The Rooftop”, concept musicale avviato nel 2016 e nato l’anno prima dall’omonima serie di sessioni acustiche registrate direttamente da un suggestivo tetto di Roma e poi pubblicate su YouTube. Questa serie di video, in cui si alternano brani iconici facenti parte del repertorio di COEZ e cover che hanno fatto la storia della musica italiana, ha ottenuto ampio riscontro di pubblico e critica grazie all’autenticità con cui l'artista è stato in grado di rendere omaggio alle sue origini artistiche fatte di decine di live nei club di tutta Italia, gavetta e registrazioni in acustico.



Richiesto a gran voce per lungo tempo dal pubblico, “From The Rooftop 2” vuole essere una celebrazione dell’atmosfera acustica che ha caratterizzato gli anni della consacrazione dell’artista dallo stile unico tra rap e cantautorato e questa dimensione risulta essere protagonista di alcuni momenti topici dei live di COEZ, con lo scopo di fare conoscere brani vecchi e contemporanei. Per riprendere da dove ci eravamo lasciati, anche “From The Rooftop 2” prevede registrazioni in acustico caricate su Youtube e filmate nella cornice di un suggestivo tetto di Roma, dall’arredamento familiare e domestico, ambiente che si presta al meglio all’atmosfera di questi brani. I video sono diretti e prodotti da Borotalco.tv e le registrazioni dei brani live sono a cura di David “dvd” Matteucci.



Dopo sei anni di incessanti richieste da parte del pubblico, “From The Rooftop 2” vuole essere un regalo di COEZ pensato per celebrare chi lo sostiene dagli esordi, chi ha assistito alla gavetta, chi lo ha supportato fin dal primo giorno, ma anche chi è arrivato più tardi e ha contribuito alla sua crescita con la stessa passione degli storici. “From The Rooftop 2” è stato anticipato dal singolo “Fuori orario”, cover del brano di Guè. “Sono sempre stato molto legato al sound 90’s e per quello che riguarda i miei gusti, questo è uno dei pezzi più belli del rap italiano” afferma COEZ. L’altra cover che scandisce la tracklist è “Nei treni la notte”, realizzata con il suo autore Frah Quintale e scelta per la connessione che l’artista ha percepito fin dal primo ascolto: nel progetto “From The Rooftop” vengono inserite esclusivamente tracce con cui COEZ ha percepito affinità e appartenenza e con “Nei treni la notte” l’instaurarsi di questo legame è stato istantaneo. Con “From The Rooftop 2” COEZ torna nuovamente nel viaggio in cui emergono l’emotività e la personalità dell’artista che ha tracciato una strada inedita nel panorama musicale italiano.



La direzione musicale è a cura di COEZ e Orang3, mentre quella creativa è di COEZ e Tommaso Biagetti. “From The Rooftop 2” è prodotto da Orang3 e le registrazioni live sono di David “dvd” Matteucci. I video sono prodotti da Borotalco.tv. Mix e Master di Flavio “Mixer T” Ranieri presso il Bunkerino Studio di Roma.



Questa la tracklist di “From The Rooftop 2”:

È sempre bello Fra le nuvole pt.2 Nei treni la notte feat. Frah Quintale Fuori orario Margherita feat. Ariete Le luci della città Essere liberi

In occasione dell’uscita di “From The Rooftop 2”, l’artista presenterà il nuovo album in un pop up store dedicato sabato 15 ottobre allo Spazio Fontanella di Roma (Via dell'Arco della Fontanella, 4) dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Si tratta di uno spazio realizzato ad hoc per l’iconico progetto dove il pubblico potrà assistere alle esibizioni di COEZ che presenterà il nuovo album e dove sarà possibile acquistare il merch ufficiale insieme a disco e vinile.