Boosta, parte oggi da Torino il Post Piano Session Tour

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Oggi, venerdì 14 ottobre, parte da Torino, sua città natale, il tour di Davide “BOOSTA” Dileo - cofondatore e tastierista dei SUBSONICA nonché produttore, autore, compositore e DJ. Davide sarà in tour nei principali club italiani per presentare dal vivo “POST PIANO SESSION”, il suo nuovo progetto discografico da solista. Dopo “LA STANZA INTELLIGENTE” e “FACILE”, Davide “BOOSTA” Dileo torna con un progetto discografico articolato in sei capitoli, in uscita tra settembre e dicembre. Il primo e il secondo dei sei EP “POST PIANO SESSION – Tape 1” e “POST PIANO SESSION – Tape 2” sono già disponibili in digitale ( https://bfan.link/PPStape1 | https://bfan.link/post-piano-session-tape-2 ).



I biglietti per le prime date del tour prodotto da Kashmir sono disponibili in prevendita su www.kashmirmusic.it/tour/boosta-postpianosession .



Questo il calendario, in continuo aggiornamento:



- 14 ottobre – Teatro Juvarra – TORINO



- 6 novembre – Biko – MILANO

- 8 novembre – Locomotiv Club – BOLOGNA

- 18 novembre – Capitol – PORDENONE

- 20 novembre – Monk - ROMA





POST PIANO SESSION – racconta Boosta – è un concept di elettronica e pianoforte, evocativo e romantico, con inserti di energia e ottimismo, frutto di una libertà desiderata e covata. Questo è il tempo in cui celebrare questa libertà, anche quella di un artista dai propri codici. Diventa un’esigenza, in primo luogo, e un dovere subito dopo. Perché la libertà, in qualunque ambito, è un bene in prestito se non lo metabolizziamo e difendiamo". L’intero progetto discografico “POST PIANO SESSION” è in uscita per la TORINO RECORDING CLUB, neonata etichetta dello stesso Boosta che afferma in merito: «Il Torino Recording Club è un atelier musicale. Un’officina in cui la musica è lo strumento che uso per riparare e (ri)mettere in funzione tutto quello che mi serve per affrontare questa seconda metà della vita».



In “POST PIANO SESSION” viaggiano composizioni strumentali libere che partono dal pianoforte e finiscono nell’elettronica, passando attraverso suggestioni pienamente contemporanee. Ognuna di queste suite è parte di un concept album inizialmente pensato come un'unica opera, poi ripartita in singoli Ep, e segna il ritorno di Boosta all'elettronica: se “FACILE” è stata una dichiarazione d'amore per la musica strumentale, le colonne sonore e il classico contemporaneo puro, le “POST PIANO SESSION”, portano ad una visione più inclusiva del genere musicale di cui Davide è uno dei rappresentanti più significativi del panorama musicale italiano. «Questo disco è, semplicemente, uno strumento. La colonna sonora dei pensieri di chi lo ascolta» commenta Boosta.