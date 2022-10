La scaletta del concerto dei Negramaro a Brescia

Lungo tour italiano per i Negramaro in autunno prima che la band salentina parta per una sessione nei club europei

I Negramaro sono tornati. La band salentina è una di quelle che ha prolungato più a lungo la sua assenza dopo la pandemia. Il gruppo ha dovuto fare i conti anche con la malattia che ha colpito Emanuele Spedicato, il chitarrista storico del gruppo, senza il quale i Negramaro non sono tornati sul palco. L’hanno aspettato, si sono chiusi nel silenzio e ora finalmente hanno potuto iniziare il loro tour in tutta Italia. Un ritorno tanto atteso quello dei Negramaro da parte dei fan, che sentivano la mancanza della voce calda e rassicurante di Giuliano Sangiorgi durante i live. Da vent’anni sulle scene, i Negramaro sono riusciti a ritagliarsi il loro posto al sole nella musica italiana grazie al sound ricercato delle loro canzoni ma anche alla voce inconfondibile del frontman. Ma c’è di più, perché a differenza di molte altre formazioni, i Negramaro non hanno concentrato la loro produzione esclusivamente sul tema dell’amore ma sono riusciti a trovare importanti sbocchi anche nella denuncia sociale.

Negramaro in concerto a Brescia, la scaletta

leggi anche

Negramaro in tour: “In Iran oggi non si può morire per un velo”

I Negramaro possono contare su un repertorio particolarmente ampio, che contribuisce alla capacità del gruppo di realizzare ottime scalette per i concerti, che sappiano incontrare i gusti e le richieste di tutti i fan. La scaletta che il gruppo ha preparato per la sessione autunnale del tour è l’esempio lampante di come Giuliano Sangiorgi e i suoi siano riusciti a trovare la quadra perfetta tra brani datati e recenti. Un equilibrio necessario per un gruppo che sta promuovendo il nuovo lavoro discografico e non vuole comunque rinunciare a portare sul palco anche le canzoni che hanno contribuito a renderli così amati, hit da classifica che nel tempo sono diventate dei capisaldi della musica italiana, ancora oggi cantate da diverse generazioni di fan. Nemmeno i Negramaro, al pari di molti loro colleghi, hanno reso nota la versione definitiva della scaletta dei concerti del tour autunnale, quindi non è stata ufficializzata nemmeno quella del concerto a Brescia di stasera, giovedì 13 ottobre. Tuttavia, non dovrebbe discostarsi troppo da quella degli altri appuntamenti precedenti: