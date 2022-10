La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Torino

Marco Mengoni a Torino, le info

Grande attesa per il concerto di Marco Mengoni questa sera al Pala Alpitour di Torino, in Corso Sebastopoli 123. Il palazzetto si trova nel quartiere Santa Rita, a fianco allo Stadio Olimpico e di fronte al parco cittadino di Piazza D’Armi. Gli ingressi al pubblico del Pala Alpitour si trovano sulla parte pedonale di Corso Sebastopoli, mentre la biglietteria si trova sul lato opposto, in Via Filadelfia 82. Davanti alle transenne ci sono già numerosi fan del cantautore, pronti a correre di fronte al palco non appena si apriranno i cancelli. Il concerto comincerà alle ore 21; i biglietti sono sold out, ma per chi vuole provare a trovare un posto last minute può rivolgersi alla sezione FanSale di TicketOne. Dopo il concerto di questa sera, Marco Mengoni è atteso a Bologna (14 ottobre), Pesaro (16 ottobre), Firenze (18 ottobre), Roma (21 ottobre) ed Eboli (27 ottobre).