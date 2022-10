La scaletta del concerto di Eric Clapton ad Assago

Grande attesa questa sera a Milano per il concerto di Eric Clapton , che si esibirà al Forum di Assago per una nuova tappa del suo tour. Dopo i due appuntamenti all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna), quello di Milano è il terzo live in calendario nel nostro Paese. Ecco tutte le informazioni.

Eric Clapton a Milano

vedi anche

Eric Clapton, annunciati i concerti in Italia

Al momento il concerto di Eric Clapton al Forum di Assago, a Milano, è sold out. Non sono quindi più disponibili biglietti per la data di mercoledì 12 ottobre 2022. Clapton non suonava al Forum dal 2001 e non veniva in Italia dal 2011, quando accettò l’invito dell’amico Pino Daniele a suonare insieme a lui sul palco dello stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. La band che suonerà insieme all'artista, 77 anni, è composta da Nathan East al basso, Sonny Emory alla batteria, Doyle Bramhall II alla chitarra, Chris Stainton e Paul Carrack alle tastiere, Katie Kissoon e Sharon White ai cori. Ad anticipare il concerto, un'esibizione di Robben Ford. Il celebre chitarrista è pronto a portare il palco il meglio dalla sua lunga storia, cominciata negli anni Sessanta con il rock-blues di band come i Cream, i Derek and the Dominos o gli Yardbirds e proseguita poi con un percorso solista. Tra rock, cover d’autore e blues, Clapton è indubbiamente uno degli artisti più significativi della storia della musica mondiale.