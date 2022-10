Fedez e Salmo suonano insieme dopo la lite

Salmo e Fedez suonano assieme: delirio social per la clip dei due cantanti pubblicata sui social Condividi

Fedez sembra aver iniziato un nuovo corso, appianando tutte le discussioni del passato. Una nuova clip condivisa sul suo profilo Instagram lo immortala intento in una sessione di registrazione insieme al rapper sardo Salmo. Quello che stanno progettando i due non è ben chiaro, non si sa nemmeno se si tratti di una semplice prova in studio o di qualcosa di più grosso, magari di una nuova collaborazione per l'incisione di un pezzo a quattro mani. Nessuno dei due ha fornito dettagli in più in merito e la curiosità che si sta scatenando attorno al video condiviso su Instagram è altissima.

Salmo e Fedez suonano insieme vedi anche Fedez, risonanza magnetica dopo il tumore al pancreas: “Tutto bene” La clip dura pochi secondi, giusto il tempo di capire di cosa si tratta. Non ci sono dettagli in più e non ci sono elementi che possano dare segnali in merito a qualcosa che i due stanno organizzando insieme. Entrambi, chitarre alla mano, suonano le note di un pezzo mentre, alle loro spalle, sono accompagnati alla batteria da Jacopo Volpe. Sembrano rilassati e sereni nel corso di questa session musicale, tanto che ora molti utenti chiedono a gran voce la realizzazione di un album insieme. Bocche cucite da parte di entrambi, mentre Chiara Ferragni in un commento ha lasciato le emoticon di tre fiamme, che nel gergo web indica qualcosa di esaltante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)