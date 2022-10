La scaletta del concerto di Fabri Fibra a Firenze

Scaletta lunga per oltre due ore di concerto per Fabri Fibra a Firenze per la promozione di Caos Condividi

Continua il tour di Fabri Fibra, che questa sera alle 21.30 salirà sul palco della Tuscany Hall per proseguire la serie di concerti che il rapper sta svolgendo in tutta Italia nelle ultime settimane. Il rapper è in promozione per il suo ultimo album, Caos, e ogni data finora effettuata è stata un successo, in molti casi da sold-out. L'ennesima dimostrazione che Fabri Fibra non è stato un fenomeno passeggero, come molti pensavano all'origine del suo successo, ma si è confermato come uno dei maggiori esponenti della musica rap in Italia. Inizialmente erano i giovanissimi ad avvicinarsi alla sua musica ma oggi quei ragazzi sono adulti e c'è stato anche un ricambio generazionale, tanto che ora la musica di Fabri Fibra sa essere trasversale e appassionare diverse fasce di età di pubblico.

Fabri Fibra in concerto a Firenze, la scaletta approfondimento Fabri Fibra tiene a battesimo il canale Red Bull Droppa Fabri Fibra è, ormai, un veterano della musica rap italiana e ha messo da parte un repertorio musicale importante in continua evoluzione. Il nuovo album è un esempio di questo continuo cammino intrapreso dal rapper, che non ha avuto difficoltà a realizzare una scaletta che intercettasse i gusti di tutti i suoi fan, sia di quelli più esigenti che di quelli più commerciali. Il risultato è stato accolto in maniera positiva dai fan, come dimostrano i sold-out e il successo delle date. Nonostante non sia ancora stata rilasciata una scaletta ufficiale, è facile ipotizzare che per il concerto di Firenze, Fabri Fibra ricalchi quanto fatto nelle precedenti date: Intro (cielo)

GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra

Cronico

La pula bussò (Tradimento reloaded)

Fenomeno

Demo nello stereo

Propaganda

Stelle

Pamplona

Rap In Guerra / Applausi per Fibra

Rap In Vena / Non Crollo / Non Fare La Puttana

Come Vasco

Bugiardo

Cocaine

Verso altri lidi

Yoshi

Caos

Fotografia

Calipso

Vip In Trip

La soluzione

Panico

Stavo pensando a te

Luna piena

Tranne te

Dalla A Alla Z

Il tour di Fabri Fibra Dopo Firenze, Fabri Fibra è atteso a Brescia il prossimo 22 ottobre. Per il momento non sono state inserite nuove date ma non è escluso che nelle prossime settimane non vengano aggiunti altri appuntamenti autunnali per promuovere il disco.