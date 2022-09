Il ritorno dei Paramore con l'album This is Why atteso per il 2023

La data d’uscita del disco è prevista per il 10 febbraio. Dopo 5 anni di pausa è in partenza anche un tour Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Era atteso da tempo, ma ora il nuovo album dei Paramore è realtà. This is Why è il nuovo progetto della band indie americana, che dal 2017 è lontana dalle scene. Una scelta per il gruppo, che aveva deciso di prendersi un periodo di pausa per ricalibrarsi e cercare nuove energie musicali che, evidentemente, ha trovato. Lo dimostra This is Why, primo album in studio della band dopo After Laughter, pubblicato nel 2017. Certo, bisognerà aspettare ancora qualche mese, visto che la sua uscita è prevista per il 10 febbraio, ma nel frattempo la band ha deciso di tornare anche sul palco e da questo fine settimana darà il via a una nuova serie di concerti che, per il momento, non contemplano date europee.

Il nuovo album, This is Why GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti This is Why sarà un album fondamentale per la band americana. Il ritorno sulle scene rappresenta sempre un banco di prova importante per gli artisti, che devono ritrovare il loro pubblico e dimostrare che la lontananza dai palchi è servita a migliorare e affinare la propria arte. Attorno al nuovo lavoro dei Paramore c’è grandissima attesa. Nonostante non sia una band commerciale, questo gruppo ha saputo costruirsi una sua base solida in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, diventando col tempo un punto di riferimento nell’indie/alternativo. La pausa ha momentaneamente rallentato l’ascesa ma chi li segue da sempre è convinto che con il nuovo lavoro i Paramore possano riprendere il discorso da dove l’avevano interrotto nel 2017. This is Why è anche il titolo della canzone che dà il nome all’album.

Le dichiarazioni dei protagonisti Le sensazioni di chi a questo disco ha lavorato sono importanti e quelle della cantante Hayley Williams sembrano molto positive: “This Is Why è stata l’ultima canzone che abbiamo scritto per l’album. A essere sincera, ero così stanca di scrivere testi, ma Taylor ha convinto me e Zac a lavorare su quest’ultima idea. Ne è venuta fuori la title track. Riassume la pletora di emozioni ridicole, le montagne russe dell’essere vivi nel 2022, essendo sopravvissuti anche solo agli ultimi 3 o 4 anni”.