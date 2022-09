Arctic Monkeys, il nuovo singolo è Body Paint

Presentazione in diretta televisiva al Jimmy Fallon Show per il nuovo brano del gruppo musicale rock britannico Condividi

Gli Arctic Monkeys tornano alla ribalta con un nuovo disco di inediti, The Car, che verrà pubblicato il prossimo 21 ottobre ma, nel frattempo, in diretta da Jimmy Fallon hanno presentato il secondo singolo estratto da The Car. Body Paint è un lavoro inedito per la band inglese, che si è formata nel 2002 a Sheffield. Il gruppo indie rock festeggia quest'anno il suo ventennale e per l'occasione ha deciso di uscire con un nuovo disco a distanza di quattro anni dall'ultimo, la cui genesi è stata piuttosto travagliata.

Body Paint approfondimento Gli Arctic Monkeys tornano al Glastonbury dopo 10 anni Body Paint è un brano perfettamente in linea con la storia degli Arctic Monkeys, un lavoro che ricalca le orme dei lavori precedenti dai quali gli ascoltatori più attenti potranno cogliere quasi delle citazioni autobiografiche. La presentazione del brano è stata un successo, e non poteva che essere così, avendo la band scelto di suonarlo per la prima volta a livello mondiale durante lo show di Jimmy Fallon, uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo. Tuttavia, Body Paint non è il brano di punta di The Car. Gli Arctic Monkeys hanno deciso di puntare tutto su There’d better be a mirrorball per raccogliere l’eredità artistica di Tranquillity base hotel & casinò.

L’album The Car GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti The Car è il settimo brano in studio della band inglese. È composto da 10 tracce, due delle quali già edite, inclusa Body Paint. Anche in questo caso, tutti i testi sono stati scritti da Alex Turner, frontman della band, mentre la produzione dei brani è stata affidata a James Ford. Per la registrazione in studio, gli Arctic Monkeys hanno scelto location molto particolari, che valorizzassero l'armonizzazione dei loro brani con la loro acustica. Il gruppo ha scelto il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e La Frette a Parigi. The Car si presenta come un album maturo, in cui Alex Turner riesce a dare il meglio di sé con performance vocali straordinarie. Di The Car sarà disponibile anche un’edizione deluxe, un vinile grigio con copertina lucida in edizione limitata.