La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta a Roma

Idolo per i più giovani, un po’ meno per gli adulti che faticano a capirlo , Sfera Ebbasta sta riscuotendo enorme successo nei suoi concerti in tutta Italia. Rimini e Milano, le due date antecedenti quella del palazzo dello sport di Roma, hanno registrato il tutto esaurito in pochi giorni e lo stesso è accaduto per il concerto nella Capitale. Dopo due anni, Sfera Ebbasta è finalmente riuscito a portare in tour i brani del suo ultimo disco Famoso, uscito nel 2020 ma il cui tour promozionale era stato bloccato dalla pandemia. A questo, il rapper ha aggiunto anche l’Ep Italiano, uscito a maggio e realizzato insieme a RVSSIAN, per un tour che i suoi fan hanno già definito epico. È innegabile che, al momento, Sfera Ebbasta sia uno dei rapper, se non il rapper, capace di muovere maggiormente le classifiche: detiene diversi record di vendita in Italia e i suoi dischi vanno forte anche all’estero.

Sfera Ebbasta il concerto a Roma, la scaletta

approfondimento

Per Sfera Ebbasta non è stato complicato progettare una scaletta che incontrasse i gusti dei suoi fan per la serie di concerti di questo autunno. Il suo è un repertorio molto vasto che, anche se non è particolarmente variegato, dispone di molti brani di grande successo capaci di catalizzare l’attenzione di tutti i presenti e di tenerli svegli e attivi per oltre due ore. Nella scaletta del concerto di Sfera Ebbasta di Roma sono stati inseriti brani più datati alternati a quelli degli ultimi lavori, per creare un filo invisibile che colleghi la produzione e dia al pubblico tutto ciò di cui ha bisogno per scatenarsi sulle note di Sfera Ebbasta. Giovani e giovanissimi conoscono pressoché a memoria tutta la produzione del rapper, che ai suoi concerti non si tira mai indietro davanti alle richieste di bis. Sfera Ebbasta non ha comunicato la scaletta definitiva del suo concerto di Roma, quindi al momento non è possibile sapere quale sia l’ordine esatto di uscita ma, al netto di qualche cambiamento dell’ultimo minuto, non dovrebbe discostarsi da quella di Milano: