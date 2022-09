Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono un cantautore, scrivo canzoni perché credo tanto in questa arte fatta di parole e musica, un pugno di riso di frasi e note che cucite insieme da un filo di voce creano piccoli miracoli, le canzoni sono così potenti che nemmeno ce ne rendiamo conto, ci entrano dentro, ci emozionano, ci fanno sorridere e commuovere, rimangono per sempre sono istanti di eternità, scriverle e lasciarle a qualcun altro è un po’ come rimanere eterni. Ho capito l’importanza della musica sin dai primi anni di scuola e ho iniziato a rispettarla studiano tanto, ho conseguito un diploma di canto moderno e tanti altri corsi di perfezionamento della voce e degli strumenti. Per me lo studio e la disciplina sono stati e sono tutt’ora fondamentali, personalmente ho l’ossessione della perfezione. Quando mi chiedono qual è la tua ambizione la mia risposta è sempre la stessa “fare buona musica e scrivere canzoni fino a che c’è qualcuno, anche una sola persona ad ascoltarle”. Negli ultimi anni ho iniziato a pubblicare e divulgare molti dei miei brani come “Ali nel vento”, “Luci spente”, “Trent’anni” e “Fermale”.



Ora è arrivato il momento di “Bacio Eterno”. E' una profonda ed emotiva ballad carica di energia, malinconica e con un messaggio positivo riguardo la straordinaria avventura della vita dell’uomo. Registrata come una volta, tutta con strumenti veri, sonorità fatte a mano nel senso di “acustiche” basso, batteria, pianoforte, chitarra acustica, chitarra elettrica, la parte elettronica e digitale è stata dedicata, esclusivamente, alla cura degli effetti suono e delle atmosfere. Le riprese audio e il mixing sono state curate da Marco Ruggiero, il mastering da Bob Fix. È la canzone mia più autobiografica, è un dialogo con il mio passato che torna sempre inevitabilmente, torna in un ricordo, torna in un abbraccio, torna in un bacio fuori dallo spazio e dal tempo, un bacio eterno. Raggiungere un patto con il passato sapendo di non poter mai vincere con lui, è un aiuto per il futuro, è la voglia di guardare avanti e vivere la vita, anche se diversa da come la immaginavamo, ma viverla con forza e positività.

L’ho scritta con dedizione, l’ho cantata con passione usando tutto il fiato e la voce possibile.



Il video è un progetto pensato come un cortometraggio e contestualizzato in un videoclip musicale. E’ stato interpretato da due giovani attori Luca Coppola e Niccolò Zollo: “Come in un sogno che diventa incubo, la vita di un uomo a volte può diventare surreale e le certezze cadono una dopo l’altra ma un aiuto c’è sempre e può materializzarsi all’improvviso nella vita reale". Questo è il videoclip di Bacio Eterno di Simone Pastore con la regia di Mattia Zollò e la direzione fotografica di Gaetano Renna.