La scaletta del concerto di Alvaro Soler al Fabrique di Milano

Appuntamento da non perdere quello di questa sera, martedì 27 settembre. Al Fabrique di Milano, infatti, è atteso il cantautore spagnolo nell’unica data del suo tour in Italia che toccherà diverse città in tutta Europa Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Alvaro Soler è un cantautore spagnolo che è una sorte di “re dei tormentoni estivi”. Infatti, in Italia è salito alla ribalta con El mismo sol e Sofia tra il 2015 e il 2016, tra le hit più ascoltate in tutte le radio. All’attivo vanta attualmente tre album: Eterno agosto del 2015, Mar de colores del 2018 e Magia del 2021. Questa sera, martedì 27 settembre, l’artista spagnolo è atteso al Fabrique di Milano per l’unica data italiana del suo tour prima di spostarsi in giro per tutta Europa.

La possibile scaletta di Alvaro Soler a Milano approfondimento Alvaro Soler, la nuova canzone è Candela con Nico Santos Non è ancora chiaro quale sia la scaletta che Alvaro Soler metterà in scena al Fabrique di Milano questa sera, martedì 27 settembre. Tuttavia, è possibile elencare canzoni del suo repertorio immancabili. Oltre alle già citate El mismo sol e Sofia, certamente ascolteremo La cintura, Agosto, Loca, La libertad e l’ultima hit Candela, più altri brani contenuti nei suoi tre album. A tal proposito, andiamo a elencare la possibile scaletta delle canzoni in ordine sparso: Candela Loca Ella Magia Can’t Hold Us Manila La libertad Puebla A contracorriente En tu piel Alma de luz Esperándote Solo para ti Agosto Diferente Déjala que baile El mismo sol La cintura Sofia Quel che è certo è che, a prescindere dall’ordine delle canzoni, lo show sarà almeno di due ore e piuttosto movimentato, con i suoi brani destinati a far ballare il pubblico presente.

I prossimi appuntamenti di Alvaro Soler GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Come accennato in precedenza, il concerto al Fabrique di Milano è l’unico che si terrà in Italia. Già da domani, mercoledì 28 settembre, infatti, Alvaro Soler andrà all’estero per una serie di eventi che si concluderanno a fine ottobre, più un’altra data già stabilita per l’8 luglio 2023. Andiamo a ricordare tutti gli appuntamenti in programma: Mercoledì 28 settembre 2022 – Halle 622, Zurigo (Svizzera)

Venerdì 30 settembre 2022 – Forest National, Bruxelles (Belgio)

Sabato 1° ottobre 2022 – Bataclan, Parigi (Francia)

Martedì 4 ottobre 2022 – Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf (Germania)

Giovedì 6 ottobre 2022 – 013, Tilburg (Paesi Bassi)

Venerdì 7 ottobre 2022 – Atelier, Lussemburgo (Lussemburgo)

Martedì 11 ottobre 2022 – Auditorio Victor Villegas, Murcia (Spagna)

Mercoledì 12 ottobre 2022 – Teatro Cervantes, Malaga (Spagna)

Venerdì 14 ottobre 2022 – Teatre Coliseum, Barcellona (Spagna)

Domenica 16 ottobre 2022 – Palacio Euskalduna, Bilbao (Spagna)

Giovedì 20 ottobre 2022 – Teatro Principe Rio, Madrid (Spagna)

Venerdì 21 ottobre 2022 – Palau de les Arts, Valencia (Spagna)

Sabato 22 ottobre 2022 – Cartuja Center, Siviglia (Spagna)

Sabato 8 luglio 2023 – R. SH Pop am Strand, Eckernförde (Germania)