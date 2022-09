Elton John emoziona la Casa Bianca, Joe Biden lo onora

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Joe Biden commosso, Nancy Pelosi che intona Your Song, duemila invitati che cantano sulle note di Rocketman e Tiny Dancer: grande emozione per il concerto di

Elton John alla Casa Bianca nell'ambito del suo tour di addio alla musica che si concluderà nel 2023. Il 75enne artista britannico, che si rifiutò di esibirsi all'insediamento di Trump, ha lodato l'impegno per la lotta all'Aids in Africa

dell'ex presidente repubblicano George W. Bush davanti alla moglie Laura, presente tra il pubblico: "Vorrei che l'America fosse più bipartisan", ha auspicato.