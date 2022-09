La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta a Rimini

Data zero per il nuovo tour dell’artista, che torna sul palco la sera di venerdì 23 settembre Condividi

Partirà questa sera, 23 settembre, da Rimini il tour 2022 autunnale di Sfera Ebbasta, che nelle prossime settimane si esibirà in numerose località italiane, dove alcuni concerti sono già andati sold-out. Il rapper è uno dei personaggi più controversi e divisivi della scena musicale per i suoi look ed eccessi ma, proprio per quelli, amato e ammirato dai giovani e dai giovanissimi. I concerti di Sfera Ebbasta registrano sempre un numero elevatissimo di presenze e da parte dei giovani c'è quasi uno spirito di emulazione nei suoi confronti, soprattutto perché il rapper ama ostentare la sua ricchezza con gioielli, abiti firmati e macchine di lusso: tutto quello che moltissimi giovani identificano come dimostrazione di successo. Tra gli under 20, Sfera Ebbasta è un vero idolo ma la sua platea si è ampliata, perché chi lo segue dall'inizio della sua carriera è, oggi, un under 30 e in molti non hanno abbandonato la sua musica.

Sfera Ebbasta in concerto a Rimini, la scaletta approfondimento Sfera Ebbasta è diventato papà, è nato il figlio Gabriel: la foto La denuncia sociale ma anche i dissing sono i principali temi che sorreggono la musica di Sfera Ebbasta. Il rapper è uno dei più apprezzati dai giovani, che nella sua musica si riconoscono oppure, in molti casi, fanno in modo di riconoscersi. Sfera Ebbasta non ha una carriera lunga alle sue spalle, però è un cantante piuttosto prolifico e ha un repertorio musicale abbastanza ampio, che gli permette di strutturare una scaletta articolata per i suoi concerti del tour autunnale. La scaletta di Rimini non è ancora stata resa pubblica dall’artista, che probabilmente non darà indicazioni ufficiali sull’ordine di uscita delle canzoni. Tuttavia, per capire quale potrebbe essere la scaletta del concerto di Rimini, ci si può rifare ai concerti precedenti, quelli eseguiti dall’artista nel 2019. Da allora non è più andato in tour. Sfera Ebbasta ha saputo alternare sapientemente brani nuovi in promozione e successi del passato, rendendo ogni serata una festa per le migliaia di persone che sono accorse ad ascoltarlo. Al netto di qualche cambiamento, come l’aggiunta dei brani dell’ultimo album, l’ordine di uscita dovrebbe essere: XDVR Panette No champagne Mercedes Nero Ciny Equilibrio Figli di papà BRBNQ Bang bang BHMG Notti Visiera a becco Tran Tran Uber Leggenda Cabriolet 20 collane Stamm fort Bancomat Mon cheri Serpenti MWAKAMOON Sciroppo Tesla Lamborghini Machika XNX

I concerti di Sfera Ebbasta GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Dopo la data zero di Rimini, che darà il via al tour, Sfera Ebbasta è atteso sui palchi di Assago, Roma, Eboli, Casalecchio di Reno, Firenze, Torino e di nuovo Assago. Alcune date sono già sold-out, per le altre, invece, la disponibilità risulta essere limitata, nonostante in alcune città il cantante abbia deciso di darsi al pubblico con un doppio appuntamento.