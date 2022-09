Daniele Nick e il suo rock che racconta la vita: la playlist

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo



1) THESE DAYS – FOO FIGHTERS



Questo per me è il brano! Avevo 20 anni quando l’ho ascoltato per la prima volta e sono rimasto profondamente colpito dal sound. L’ascolto in ogni caso; quando sono giù di morale, quando ho bisogno di darmi forza, quando sono felice. Nella mia Playlist deve esserci!



2) HEART - SHAPED BOX – NIRVANA

Questo per quando ho bisogno di un momento di riflessione. Nonostante la sua linea così malinconica, ascoltarla è come ricevere una pacca sulla spalla nei momenti di sconforto.



3) BITTER SWEET SIMPHONY – THE VERVE

Primo Walkman, primo cd regalatomi da mio zio. Ricordo che l’ascoltavo a loop, quasi fino a consumarlo, ma non mi stancava mai e ricordo che più l’ascoltavo e più mi sentivo bene, e ancora oggi riesco a provare la stessa sensazione.



4) T.N.T. - AC/DC

Questo brano per me è la colonna sonora perfetta per la mia conquista del mondo (ahahah). Mi da una carica fortissima, così forte da credere veramente che tutto sia possibile.



5) WHERE THE STREETS HAVE NO NAME – U2

Questo brano è il motivo per il quale ho iniziato a suonare seriamente la chitarra. Ascoltarlo ha svegliato in me il desiderio di crescere nell’ambito musicale, nonostante fossi un bambino.



6) WORST TYPE OF BEST POSSIBLE – BIFFY CLYRO

I Byffy Clyro per me sono fonte d’ispirazione. Arricchiscono la mia fantasia, e questo brano in particolar modo mi fa letteralmente viaggiare con la mente.



7) NATO PER ME – LIGABUE

Il brano adatto a tutti quei momenti in cui metto in discussione me stesso, il percorso che sto provando a portare avanti. Ascoltarlo mi fa capire quanto sia vitale inseguire i miei sogni, le mie necessità!



8) NON CI GUARDEREMO INDIETRO MAI – NEGRITA

Ogni volta che lo ascolto conferma che per ogni decisione che ho preso, per ogni strada percorsa e, perché no, anche per tutti gli sbagli fatti, io e la musica non ci guarderemo indietro mai. Un promemoria per andare sempre avanti.



9) PRISONER 709 – CAPAREZZA

Questo è il brano dello sfogo per me, perfetto per quei momenti in cui mi sento contrariato. Una critica aperta a tutte quelle cose che non condivido o che aborrisco sia nella musica che nella vita.



10) SALMO IN TRAPPOLA – SALMO

Adatto per quei momenti di sconforto che ogni tanto mi colgono di sorpresa. Il pensiero di non riuscire più a comporre, scrivere testi, di non avere più la musica dalla mia parte mi terrorizza. Questo brano mi ricorda che tutto ciò non deve mai accadere.