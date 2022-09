2Cellos bye bye Europa, l'ultimo concerto di Luka e Stjepan a Verona

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo





Un silenzio lieve come i venti dell’Est, insinuante e affascinante, accoglie i 2Cellos in una maestosa Arena di Verona stipata di gente per l’ultima data europea della loro storia artistica. Il pubblico subito si accende e la conferma da parte di Luka Šulić e Stjepan Hauser che che è davvero l’ultimo show in Europa muove la commozione e nonostante un illusorio maybe…promettono comunque canzoni romantiche: “Ciao belli, a doppo!”. Friggono le corde e d’altra parte le strade non hanno un nome e così deve essere, è un po’ l’epica di questi tempi, riletta dagli U2… Where the streets have no name. I giochi di luci ricordano le acrobazie in piscina dell’indimenticata Esther Williams. Loro sono simbolo di fratellanza al centro del palco. Ma è insondabile cosa borbotti nei loro cuori. In fin dei conti è un addio e The Castel on The Hill è un frenetico assalto a un fossato che straripa di ricordi. Cercano conferme gigioneggiando: “The show is good?”. Poi creano pathos col loro italiano claudicante ma seducente e le inquadrature sui volti e sulle mani hanno un non so che di mistico, lancinante ed estatico, che si esalta con sguardi e labbra che sono come un alfabeto morse. E poi, a dirla tutta, non importa molto la scaletta, la fascinazione è figlia di una empatia unica, che anche se sta esalando le sue ultime note, sembra non distaccarsi dalla storia. Gli applausi arrivano anche dal palco, il pubblico è fantastico. Scenderebbero le lacrime a Michael Jackson…in questa serata dolcemente triste. O tristemente dolce.