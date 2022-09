La scaletta del concerto di Fred De Palma a Milano

Fred De Palma in concerto a Milano, la scaletta

Questo è un anno d’oro per Fred De Palma, che sta riscuotendo grandi successi con la sua ultima canzone estratta dall’album pubblicato alcune settimane fa. Il concerto al Fabrique di Milano si inserisce in una trama molto più ampia di eventi che l’artista ha organizzato in numerosi locali del Paese, per un tour autunnale che lo porterà a toccare le principali città con la sua musica. Fred De Palma è un artista molto amato ma la sua sfera commerciale è ancora acerba: ha una nicchia composta da uno zoccolo duro di fan e di estimatori ai quali si aggiungono i numerosi ascoltatori delle singole canzoni che produce, che nella maggior parte dei casi riescono a spaccare la membrana diventando hit. Il concerto di Milano sarà un’occasione per presentare al pubblico una scaletta in cui pezzi vecchi e nuovi sono stati alternati in nome del maggior divertimento per i presenti, assecondando le richieste di chi vorrebbe anche i pezzi di nicchia. Non è stata divulgata la scaletta ufficiale del concerto di Milano ma, al netto di cambiamenti, l’ordine di uscita non dovrebbe discostarsi troppo da questo: