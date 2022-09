La scaletta del concerto di Anastacia a Milano

Anastacia è attesa a Milano per un concerto sold-out da settimane, parte di una serie di eventi in Italia Condividi

Grande attesa per il concerto di Anastacia a Milano. L'artista sarà in concerto al Teatro degli Arcimboldi questa sera, mercoledì 21 settembre 2022. Un evento attesissimo dai fan della cantante, che è impegnata in un tour mondiale, che farà tappa a Milano ma anche in altre città del Paese, anche se a Milano sono attese persone da tutta Italia. Il concerto è andato sold-out in poche settimane e tantissimi sono i fan che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per il Teatro degli Arcimboldi. Simpatica la scelta del nome del tour da parte di Anastacia, che ha attualizzato il nome di uno dei suoi successi più celebri: I'm Outta Lockdown Tour 2022.

Anastacia in concerto a Milano, la scaletta leggi anche Anastacia, il video in cui canta ai fan per dimostrare di essere lei I successi non mancano nel carnet di Anastacia, che negli anni ha prodotto tantissime canzoni che sono diventate hit mondiali. Anastacia è una delle artiste che ha venduto di più al mondo negli ultimi decenni. L’artista ha un repertorio sterminato di brani a sua disposizione per realizzare la scaletta, che è stata standardizzata per tutto il tour mondiale, anche se non è raro che l’artista modifichi l’ordine di uscita delle canzoni del concerto di Milano al Teatro degli Arcimboldi, cambiandole in caso di esigenze particolari. Anche se non è stata divulgata la scaletta ufficiale, l’ordine di uscita dovrebbe essere questo: Not That Kind

Freak of Nature

Paid My Dues

Cowboys & Kisses

Overdue Goodbye

One Day in Your Life

Sick and Tired

Why’d You Lie to Me

Made for Lovin’ You

You’ll Never Be Alone

Everything Burns

Who’s Gonna Stop the Rain

Sweet Child o’ Mine (Guns N’ Roses cover)

Best of You (Foo Fighters cover)

Stupid Little Things

Welcome to My Truth

Left Outside Alone

I’m Outta Love

Le altre date italiane del concerto di Anastacia vedi anche Buon compleanno Anastacia: la cantante ieri e oggi. FOTO Dopo Milano, Anastacia si esibirà in concerto anche a Roma, a Catania, Firenze e Bassano del Grappa. Sono sold-out le tappe di Milano, Roma e Catania. Non sono previste nuove date di Anastacia in Italia.