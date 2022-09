Marvin Gaye - Got It To Give It Up pt. 1

Questo brano fu composto e ideato da Gaye come risposta alle pressanti richieste della Motown che pretendeva sonorità più ballabili e quindi più commerciabili, fu pubblicato nel marzo del 1977 come singolo in supporto dell'album Live at the London Palladium e ottenne un successo immediato. Il singolo raggiunse la prima posizione negli Stati Uniti sia nella classifica pop che in quella R&B. A consacrare questa canzone come hit planetaria, 40 anni dopo, arriva il plagio di Pharrell e Thicke (costato alla copia 7,3 milioni di dollari di multa) con la loro Blurred Lines che ne riprende la stessa irresistibile linea melodica.



Ornella Vanoni - Ti Voglio

Canzone intramontabile. Da quando è stata utilizzato da Jamie XX nel 2018 durante i suoi set a VIVA! Festival e C2C, è entrata nelle playlist dei migliori Dj italiani e internazionali senza più uscirne.



Whirlpool Productions – From Disco to Disco

Nel 1983, il gruppo inglese Gang of Four pubblica il singolo Is It Love. Una melodica ipnotica dove un coro ripete dolcemente la parola love. Sarà questo ritmo a ispirare, tredici anni dopo, un gruppo house tedesco, i Whirlpool Productions, a creare uno dei pezzi più iconici e bizzarri degli anni Novanta. Il risultato è una traccia cantata in modo distratto e senza metrica, risultato di una sessione di registrazione dove i componenti del collettivo si sono lasciati andare a ruota libera dopo e durante svariati drink. Nella melodia si può persino sentire il rumore del ghiaccio che viene versato nei bicchieri da cocktail. Sarà un successo internazionale, che i Whirlpool Productions non riusciranno mai a replicare. Un inno per quelle serate di clubbing che terminano solo al sorgere del sole.



Fred Again.. (Feat. 070 Shake) - Danielle (smile on my face)

Il re di una delle più recenti e streammate Boiler Room di Londra, con quasi 6 milioni di views, ha da poco fatto uscire questa traccia addolcita e impregnata di malinconia dalla voce di 070 Shake. Un pezzo che fa ballare abbracciate insieme le vibes più house con il calore di Shake, tra le artiste più potenti della scena attuale.



Yaeji - Raingurl

Lei è una produttrice, cantante e rapper coreana americana bilingue che vive a Brooklyn, e la sua musica lascia spazio sia all'ansia che all'amore, offrendo un tempestivo promemoria del potere nel sovvertire le aspettative degli altri. Raingurl è la traccia più eccitante del suo EP2, perché trasmette sfumature di alienazione sul suo ritmo galoppante, mentre sopra lei canta il ritornello sapientemente ipnotico "make it rain, girl, make it rain". Fortissima.



Dr. Dre (Feat. Snoop Dog) - The Next Episode

Se si parla di rap old school non si può prescindere da Dr. Dre e Snoop Dog. Questo pezzo è un cult che smuove la pista dal 2001 ad oggi, e quando attacca è impossibile non sentire un coro che parte all'unisono con quel "La-da-da-da-dah" iconico.



Blur – Girls & Boys

La canzone che ha dato un senso al famigerato termine “britpop” fino a quel momento oggetto di critiche e discussioni, perché da molti considerato un mero strumento di marketing inventato per contrapporre l’orgoglio inglese all’invasione del grunge a stelle e strisce. Brit, perché Albarn non fa proprio nulla per nascondere il suo accento, mangiandosi le parole al limite della comprensibilità. Pop, perché le chitarre passano in secondo piano rispetto ai sintetizzatori bambineschi, al ritmo disco e al basso funky in levare.



Free from desire - Gala

All’inizio era un semplice coro da pub. Uno di quelli che si diffondono tra tifosi che hanno alzato un po’ troppo il gomito, che non si conoscono ma si ritrovano abbracciati, birre sollevate, a cantare la stessa canzone. Magari con il testo un po’ cambiato, con le parole che diventano una dedica per un giocatore. Per l’idolo del momento. È così che Freed from Desire, hit di Gala degli anni Novanta, è praticamente rinata circa sei anni fa a Wigan, una città a pochi chilometri da Manchester: qui i tifosi del Wigan Athletic crearono un coro per Will Grigg, attaccante dell’Irlanda del Nord autore di 25 gol in League One, la terza serie del calcio inglese, nella stagione 2015/16. Da allora, tantissime tifoserie hanno fatto propria questa idea e uno dei migliori esempi di conversione è quello della Curva Sud del Milan, che ha creato “Pioli’s On Fire”, e anche quest’incastro è perfetto. Ma non parliamo di ritorno di Gala perché lei, come ha detto in una recente intervista a Rolling Stone, non è mai andata via.



Doja Cat - Boss Bitch

Finalmente qualcuna ha raccolto lo scettro vacante di Azealia Banks, e questa è senza dubbio Doja Cat. La rapper californiana ci spettina con il suo flow elettrizzante ed energico, esibendo il suo solito lato sempre impertinente. Boss Bitch è il pezzo perfetto da piazzare a metà serata, quando l'atmosfera è già calda ma va fatta diventare bollente.



Spiller (Feat. Sophie Ellis-Bextor) – Groovejet (If This Ain’t Love)

“Oh my god, this is gonna be so cool” fu la reazione di Steve Jobs quando Jonathan Ive, celebre designer di Apple, come racconta nella sua biografia, scelse Groovejet per testare il primo prototipo di iPod a Cupertino in California. Un brano diventato leggenda (in Inghilterra è stato il singolo più suonato in radio della decade 2000-2010 e il disco in vinile con più copie vendute del millennio) ancora oggi in splendida forma grazie anche ad una serie di remix realizzati per il ventennale (tra cui quelli di Purple Disco Machine, Harvey Sutherland, Breakbot). Groovejet vola ancora alto sui dancefloor così come il suo autore, Cristiano Spiller, che ha portato la propria filosofia musicale in nuovi progetti ed eventi e si è affermato nel corso di questi anni come top player della console schivando il rischio d’identificare un’intera carriera in una hit.