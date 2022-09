La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti all'Arena di Verona

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Quello di Eros Ramazzotti è uno dei tour più attesi della stagione. Il cantautore romano è tornato sui palchi dopo una lunga attesa con uno spettacolo internazionale che lo porterà a esibirsi in numerose piazze di alto calibro. Un tour iniziato da Sevilla con una data zero. Eros Ramazzotti ha scelto di tornare sul palco per la promozione del suo nuovo lavoro discografico, Battito infinito, uscito quest’anno, che ha già raccolto opinioni positive dalla critica e dal pubblico. La data di Siviglia è stata anche l’occasione per incontrare nuovamente vecchi amici ed esibirsi davanti agli affetti di sempre, in particolar modo sua figlia

Aurora, che è volata in Spagna insieme al fidanzato per seguire il ritorno alle scene del padre e che non è escluso possa presentarsi anche in occasione del concerto all’Arena di Verona di questa sera, mercoledì 20 settembre, primo di 4 appuntamenti consecutivi in una delle location più prestigiose l’Europa.