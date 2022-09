La scaletta del concerto di Mika all'Arena di Verona

Il Piano Magic Tour di Mika, che prevedeva esibizioni a teatro e nei PalaSport della stessa città, è stato rinviato. In attesa di capire quando sarà riproposto, Mika si esibirà questa sera all’Arena di Verona in quello che sarà l’ultimo show di questo 2022

Grande attesa questa sera lunedì 19 settembre all’Arena di Verona, dove il poliedrico artista Mika è pronto a incantare i fan presenti quello che sarà l’unico show del Piano Magic Tour. Alcune settimane fa, infatti, il cantante aveva annunciato a malincuore il rinvio a data da destinarsi della serie di concerti che avrebbe visto Mika esibirsi in un teatro e in un PalaSport della stessa città. Questo uno stralcio del comunicato stampa con il quale è stato ufficializzato il rinvio del Piano Magic Tour: “È una decisione sofferta, ma proprio perché Mika non vuole deludere il suo pubblico si è deciso di non sacrificare gli standard dei suoi show”.

Mika in concerto a Verona: la possibile scaletta

Sempre tramite un comunicato del suo entourage, Mika ha dato appuntamento a questa sera lunedì 19 settembre all’Arena di Verona: “Dal tempio italiano della musica nel mondo, Mika ristabilirà l’attesissimo abbraccio con il pubblico in quello che ha tutto il sapore di un evento unico e imperdibile”. Per quanto concerne la scaletta, essendo il primo e unico concerto del 2022 è praticamente impossibile stilare un elenco preciso delle sue canzoni. A tal proposito, andiamo a elencare alcuni suoi grandi successi che presumiamo Mika metterà in scena:

Lollipop Origin of Love Big Girl (You Are Beautiful) Tiny Love Relax, Take It Easy Ice Cream Underwater Happy Ending Grace Kelly We are Golden Love Today Yo Yo

L’Arena di Verona, dunque, sarà l’unico palcoscenico che vedrà protagonista Mika. Nel mese di settembre e anche a inizio ottobre, l’artista si sarebbe dovuto esibire anche a Firenze, Bari, Milano e Roma per un totale di altre sette date. In attesa di capire quando recupererà il suo Piano Magic Tour, l’appuntamento è per questa sera lunedì 19 settembre a Verona, dove sono disponibili ancora alcuni biglietti.