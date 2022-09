“Punto e a capo”, il nuovo album di Lello Analfino

Il nuovo cammino musicale di Lello Analfino (ri)parte da “Punto e a capo”, nuovo album anticipato in estate da "Mi fai stare bene” e accompagnato anche dalla pubblicazione del singolo “Tutto sembra normale”. Sonorità moderne, elettroniche e quasi psichedeliche caratterizzano questa nuova creazione, che racconta la volontà dell’artista di aprirsi a nuovi orizzonti, nel segno del desiderio di cambiare e conquistare il futuro usando il presente come incipit

"Personalmente credo che si debba avere ancora la speranza nel futuro, dobbiamo e possiamo reagire per capire che vivere in maniera approssimativa e superficiale quello che sta accadendo non può e non deve essere normale": con queste parole Lello Analfino descrive "Tutto sembra normale", singolo tratto dal suo ultimo album "Punto e a capo".

Un nuovo album per "aprirsi a nuovi orizzonti"

Una nuova creazione caratterizzata da sonorità moderne ed elettroniche, che raccontano un nuovo cammino musicale per l'artista, costantemente alla ricerca di nuovi stili e nuovi suoni. Il viaggio di Lello Analfino intrapreso con questo progetto musicale racconta la sua volontà di aprirsi a nuovi orizzonti, nel segno del desiderio di cambiare e conquistare il futuro usando il presente come incipit.

Il disco abbraccia diverse tematiche, che vanno dall’amore alle riflessioni sulla vita quotidiana e sul nostro io più intimo e privato, toccando però anche temi sociali e civili come l’immigrazione e l’accettazione delle diversità e delle varie culture del mondo. Presenti anche collaborazioni con importanti voci del cantautorato contemporaneo: Mario Venuti, Erica Mou e Miele.