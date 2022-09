La scaletta del concerto di Marracash al Forum di Assago

Dopo una stagione estiva strepitosa, trascorsa calcando i principali palchi delle rassegne estive, Marracash a partire da stasera, martedì 13 settembre , arriva sul palco del Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. Sono state 13 le date effettuate dall’artista durante l’estate e tutte hanno riscosso un grande successo di pubblico, tanto che in molti casi i concerti sono andati sold-out. Marracash è tutt’oggi uno dei più acclamati musicisti sulla scena italiana, e da Milano prenderà il via la seconda parte del suo Persone tour, che si svolgerà in indoor per i prossimi mesi. È uno degli appuntamenti più attesi degli ultimi anni da parte degli appassionati di musica e dopo lo stop imposto dal Covid, Marracash è pronto a scaldare nuovamente il suo pubblico.

La scaletta di Marracash

Dopo la data zero di Jesolo, il tour vero e proprio partirà da Milano, dall’Assago Forum, dove il cantante ha in programma ben sei date consecutive: 13, 14, 16, 18, 20 e 21 settembre. E se si considera che, già da diverse settimane, 5 delle 6 date sono andate sold-out, è facile intuire quanto il cantante sia amato dal pubblico. Marra, come lo chiamano i fan, ha un repertorio davvero molto ampio, fatto di brani che spesso sono completamente diversi tra loro. Ed è questo che viene apprezzato da chi ama la sua musica e da chi lo segue ormai da anni. È a loro che Marracash ha pensato nello stilare la scaletta, pensando a un ordine di uscita e a una struttura che fosse congeniale a intrattenere migliaia di persone per oltre due ore di concerto. Il risultato, anche se ancora non è stato confermato l’ordine di uscita, sarà sicuramente apprezzato dai fan. Rifacendosi agli eventi precedenti, considerando gli opportuni cambiamenti in ragione del nuovo tour, l’ordine di uscita potrebbe essere il seguente: