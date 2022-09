La scaletta del concerto di Gianna Nannini a Osimo

Gianna Nannini , inesauribile e acclamata da decenni, continua a scatenarsi sui palchi italiani nel corso del tour che dallo scorso luglio la sta portando a cantare nelle principali città del nostro Paese. Anche per lei, la sessione estiva sta volgendo al termine ma nonostante le lunghe settimane ininterrotte di concerti e di eventi, quando sale sul palco continua a mantenere quella stessa energia e quello stesso vigore che ha contraddistinto ogni sua apparizione scenica. Questa sera, venerdì 9 settembre, Gianna Nannini è attesa sul palco di Osimo per uno degli ultimi concerti estivi. Qualche biglietto è ancora disponibile per l’appuntamento di Osimo, dove sono attese migliaia di persone.

Gianna Nannini in concerto a Osimo, la scaletta

approfondimento

Gianna Nannini torna live, siete l'amore della mia vita

Con un repertorio come il suo, Gianna Nannini ha potuto realizzare una scaletta straordinaria per il tour estivo, dove ha saputo coniugare perfettamente le nuove canzoni con quelle del passato. Fare una selezione non dev’essere stato semplice per Gianna Nannini, proprio per l’enorme patrimonio musicale che la cantante ha sulle spalle fin dall’inizio della sua carriera. Al pari di altre colleghe della sua generazione, le sue canzoni sono diventate colonne sonore intergenerazionali, cantante dai nonni e dalle nonne così come dai nipoti. Ed è proprio questa una delle grandi forze di Gianna Nannini, una delle peculiarità della sua musica, capace di attraversare i decenni senza mai invecchiare o diventare obsoleta. A meno di qualche cambiamento dell’ultimo momento, a meno di qualche decisione improvvisata, la scaletta del concerto di Osimo di Gianna Nannini dovrebbe essere la seguente: