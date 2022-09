Soweto Gospel Choir, 5 concerti in Italia per l'ensemble sudafricana

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Un grande ritorno dal vivo a più di quattro anni di distanza dall’ultima volta: vincitore di tre Grammy Awards e riconosciuto come uno dei più importanti gruppi gospel del mondo, il Soweto Gospel Choir annuncia il nuovo tour europeo che prevede 5 imperdibili concerti in Italia per festeggiare il terzo Grammy Award ricevuto con Freedom nella categoria “Best World Music Album” e per celebrare Nelson Mandela, il padre della lotta per la libertà del Sud Africa. Prodotto da VignaPR e AND Production, il tour dei Soweto Gospel Choir in Italia prenderà il via il prossimo 30 novembre da Trieste al Politeama Rossetti, l’1 dicembre farà tappa a Padova al Gran Teatro Geox, il 2 dicembre a Torino al Teatro Colosseo, sabato 3 dicembre a Brescia al Gran Teatro Morato e si concluderà domenica 4 dicembre a Bologna al Teatro Europauditorium. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 9 settembre online su Ticketone, nei circuiti online e in tutti i punti vendita autorizzati. Tutte le informazioni su questo nuovo atteso tour italiano sono consultabili sul sito www.vignapr.it.



Composto dai migliori artisti in Sud Africa, il Soweto Gospel Choir è l’esempio assoluto di cosa esprima il potere incomparabile e ispiratore della musica gospel africana: la loro musica e le loro performance sono state apprezzate nel corso degli anni da tantissime star della musica mondiali che li hanno chiamati più volte a collaborare con loro: da Aretha Franklin agli U2, passando per Stevie Wonder, Robert Plant, Celine Dion, i Red Hot Chili Peppers, Ben Harper e tantissimi altri.



“I membri del Soweto Gospel Choir sono entusiasti di tornare in Europa dopo così tanti anni assenza", ha detto il produttore Andrew Kay. “Il gruppo continua a ispirare i fan in tutto il mondo e la reazione del pubblico in Europa è sempre stata indimenticabile. Ci auguriamo che il nostro messaggio edificante di speranza, fede e gioia raggiunga diverse generazioni, per continuare a celebrare l'eredità del grande Nelson Mandela".



Questo sorprendente ensemble vocale, che si esibisce in sei delle undici lingue sudafricane, presenterà un programma che combina il gospel tribale, tradizionale, africano e occidentale, e in un alternarsi di ritmi profondi e ricche armonie, attraverso la forza del canto a cappella, esprimerà le grandi speranze del Sudafrica e i sentimenti più profondi di un popolo che si è battuto per la propria libertà. Per la prima metà di questo concerto, il coro eseguirà "Songs of the Free", un programma travolgente che celebra Nelson Mandela e a seguire riproporranno i classici gospel internazionali, inclusa la loro straordinaria reinterpretazione di "Hallelujah" di Leonard Cohen. Le carismatiche esecuzioni e i ritmi trascinanti e vivaci tipici della musica tribale africana, contaminata dal sound gospel, coinvolgeranno le persone grazie a un concerto emozionante e di grande allegria che spazia dal repertorio tradizionale a quello più contemporaneo: questi meravigliosi artisti dagli abiti colorati, intoneranno oltre agli inni anche alcune delle loro più famose interpretazioni come "Amazing Grace" e "Freedom Songs Medley”. È certo che durante i concerti dei Soweto Gospel Choir sarà difficile rimanere seduti al proprio posto.



SOWETO GOSPEL CHOIR

“Freedom”



30 NOVEMBRE 2022, ore 21:00

TRIESTE, Politeama Rossetti

Prezzi dei biglietti:

Platea A € 39,00 + dp

Platea B € 36,00 + dp

Platea C € 33,00 + dp

Prima galleria € 29,00 + dp

Seconda galleria € 23,00 + dp

Loggione € 20,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 9 settembre online su Ticketone.it, Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie de il Rossetti



1 DICEMBRE 2022, ore 21:15

PADOVA, Gran Teatro Geox

Prezzi dei biglietti:

Prima platea € 39,00 + dp

Seconda platea € 33,00 + dp

Poltrona primo livello € 29,00 + dp

Poltrona secondo livello € 23,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 9 settembre online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati ZedLive



2 DICEMBRE 2022, ore 21:00

TORINO, Teatro Colosseo

Prezzi dei biglietti:

Poltronissima numerata € 39,00 + dp

Poltrona numerata € 33,00 + dp

Galleria A € 29,00 + dp

Galleria B € 23,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 9 settembre online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e alle biglietterie del Teatro Colosseo



3 DICEMBRE 2022, ore 21:15

BRESCIA, Gran Teatro Morato

Prezzi dei biglietti:

Poltronissima numerata € 39,00 + dp

Platea Numerata € 33,00 + dp

Tribuna Gold numerata € 29,00 + dp

Tribuna Numerata € 23,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 9 settembre online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati ZedLive



4 DICEMBRE 2022, ore 21:00

BOLOGNA, Teatro Europauditorium

Prezzi dei biglietti:

Prima platea € 39,00 + dp

Seconda platea € 33,00 + dp

Prima platea laterale € 33,00 + dp

Balconata I settore € 29,00 + dp

Balconata II settore € 23,00 + dp