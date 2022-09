Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



L’Eunomos Tour 2022 fa finalmente tappa a Milano, città che è sicuramente diventata il fulcro della scena musicale italiana. Torno finalmente a suonarci dopo i due concerti che ho tenuto a Milano Expo 2015, come anteprime dell’uscita del mio primo album Four-Leaved Shamrock. Tornerò a farlo su un palcoscenico molto prestigioso come quello dell’Arci Bellezza, che si è guadagnato negli anni un nome importante nella scena milanese per quanto riguarda la proposta live. Avrò il piacere di cantare per le tante persone di Milano che mi seguono sempre con molta passione e vicinanza. Non vedo l’ora di poter regalare loro momenti di magia e gioia e sentirli cantare insieme a me. D’altronde, il contatto con il pubblico è sempre ciò che inorgoglisce di più un artista e crea quel senso di compiutezza, che consegna un’energia artistica incommensurabile e che si tramuta in ispirazione e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo ancora, ancora e ancora. Sarà un’ottima occasione per ascoltare l’ultimo singolo Agay, uscito il 17 giugno di quest’anno, che è il primo estratto di “Rifugio”, quarto album in uscita in autunno