La scaletta del concerto de La Rappresentante di Lista a Venezia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La Rappresentante di Lista è un duo musicale fondato nel 2011 e vede coinvolti Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina. La scelta curiosa del nome della band risale al 2011 quando Veronica Lucchesi, originaria di Viareggio, si trovava a Palermo per frequentare un corso di teatro. Essendo fuori sede durante il giorno delle votazioni del referendum abrogativo in tema di energia nucleare, affinché potesse votare fuori sede si iscrisse come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici. Il loro primo album, (Per la) via di casa, è uscito nel 2014, per poi far spazio a Bu Bu Sad (2015), Go Go Diva (2018) e My Mamma (2021). La loro notorietà aumenta vertiginosamente con la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con Amare. Un’apparizione che replicano nell’ultima edizione del febbraio 2022, dove La Rappresentante di Lista gareggia con Ciao Ciao che, pur non vincendo, raccoglie critiche molto positive e diventa una delle hit più ascoltate in radio.