Arcade Fire, Feist abbandona il tour dopo le accuse a Win Butler

Leslie Feist ha deciso di abbandonare il tour degli Arcade Fire, iniziato soltanto pochi giorni fa, dopo le recenti accuse di molestie a Win Butler, leader della formazione. La cantante canadese ha annunciato la decisione in una lunga lettera su Instagram parlando della volontà di non esser più presente come opening act alle prossime date della tournée.

leslie feist: “una conversazione che è molto più grande di me” approfondimento Arcade Fire, Will Butler ha annunciato l'addio su Twitter Come rilanciato anche dalla BBC, Leslie Feist non proseguirà il tour dopo le accuse mosse da quattro persone secondo cui Win Butler avrebbe approfittato di loro nel corso di episodi accaduti tra il 2015 e il 2020.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Win Butler ha negato le accuse sostenendo che le interazioni sessuali con le quattro persone sarebbero avvenute in modo consenziente scusandosi però ‘con tutti coloro che ho ferito con il mio comportamento’. Leslie Feist ha dichiarato: “Questo è stato molto difficile per me e posso soltanto immaginare quanto sia stato molto più difficile per le persone coinvolte”.

La cantante ha aggiunto: “Ha accesso una conversazione che è molto più grande di me e molto più grande delle mia canzoni e sicuramente più grande di qualsiasi tour rock and roll”.

leslie feist: “torno a casa” L’artista ha raccontato di aver pensato a quale avrebbe potuto essere la decisione migliore da prendere: “Restare nel tour avrebbe simboleggiato che avrei difeso o ignorato il dolore provocato da Win Butler e lasciarlo avrebbe sottinteso che sarei stata giudice e giuria”.

Leslie Feist ha proseguito: “Sono imperfetta e navigherò in questa decisione in modo imperfetto, ma sono sicura che la miglior cosa per prendermi cura della mia band, della mia crew e della mia famiglia sia distanziarmi da questo tour, non da questa conversazione”. Infine, la cantante ha concluso: “Ho sempre scritto canzoni per parlare delle mie difficoltà impercettibili, aspirare alla miglior versione di me stessa e prendermi le responsabilità quando necessario. E ora mi sto prendendo la mia responsabilità e torno casa”.

