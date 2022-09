Quentin40, tra passato e futuro la missione è Guardare Sotto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Guardare Sotto è il nuovo singolo di Quentin40 disponibile su tutte le principali piattaforme digitali da venerdì 2 settembre per Island Records/Universal Music Italia. L’artista svela pezzo dopo pezzo un rinnovato immaginario artistico: delicato, intimo, genuino e al tempo stesso graffiato dall’emotività e dal timbro della sua voce.

Guardare Sotto è un brano che passa in rassegna il mondo emotivo di Quentin: riflessioni su passato e presente, sul proprio rapporto con sé stesso e la scrittura, con i propri limiti e gli obiettivi raggiunti, una sequenza di immagini e pensieri catturati dal suo sguardo capace di unire i sogni del passato alla passione del presente.



A fare da concept per il video del singolo, girato da Nicola Bussei per una produzione Cantera S.r.l., il tema del volo che simbolicamente si lega al vissuto dell’artista, ritraendolo su un piccolo aeroplano avvolto nella luce del tramonto: "Sono molto emozionato perché è la prima volta che sento di materializzare uno dei miei sogni in qualche modo. Ho studiato per diventare pilota, non sono riuscito ad arrivare fino alla fine. Attraverso questo brano ho rispolverato questo sogno nel cassetto, gli ho dato una forma. Il video è molto importante anche per questo, per fare uscire ulteriormente Vittorio nella mia musica e nel suo immaginario”. La produzione è curata da Drillionaire.