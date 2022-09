Gorillaz, il nuovo album Cracker Island esce il 24 febbraio

Esce a febbraio 2023 il nuovo album dei Gorillaz Cracker Island, dal quale è tratto l’ultimo singolo pubblicato dalla band di Damon Albarn New Gold con Tame Impala e Bootie Brown Condividi

A due anni dall'ultimo album in studio pubblicato, tornano i Gorillaz con un disco ricco di novità. Nel 2020 il gruppo di Damon Albarn aveva pubblicato il settimo album Song Machine, Season One: Strange Timez, ma la creatività della band sembra non volersi arrestare. Appuntamento dunque al 24 febbraio 2023 per l'uscita dell'album Cracker Island, omonimo del singolo appena uscito che sta scalando le classifiche.

Cracker Island, il nuovo album dei Gorillaz approfondimento Gorillaz, 20 anni fa il primo album della band "virtuale" Ad annunciare l’arrivo del nuovo album sono gli stessi Gorillaz, proprio quando si vocifera un ritorno di Damon Albarn al fianco dei Blur. L’ottavo disco in studio della band porta il titolo del singolo nato dalla collaborazione con Thundercat uscito da poche settimane e già in vetta alle classifiche. Cracker Island uscirà il 24 febbraio 2023 sotto l’etichetta Parlophone e sarà composto da 10 nuovi brani. Oltre a Thundercat, tanti saranno i nomi presenti nel disco, da Stevie Nicks a Beck, passando per Bad Bunny, Adeleye Omotayo e i Tame Impala con Bootie Brown. Ed è con questi ultimi, Tame Impala e Bootie Brown, che i Gorillaz hanno realizzato il nuovo singolo pubblicato insieme all’annuncio dell’album. Il brano dal titolo New Gold era stato presentato live il 19 agosto 2022 sul palco del festival All Points East di Londra.