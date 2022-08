Jova Beach Party, Gianni Morandi canta "Povero gabbiano"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo E' stata ancora una volta una grande festa popolare ricca di musica e di ospiti la tappa del Jova Beach Party al lido Flora di Castel Volturno. Due giorni interamente vissuti nel segno della musica e dell'estate. Tanti gli ospiti sugli stage da Luché a Davide Shorty passando per Rossella Essence, Lass, Kalascima e dj set e scienza con Mario Tozzi. Tutto naturalmente animato sapientemente da Jovanotti che non si è risparmiato passando da un palco all'altro in un susseguirsi di divertimento ballo e contaminazioni musicali.

L'esibizione di Gianni Morandi

Naturalmente, come in altre tappe del tour del Jova nazionale, si è esibito ancora una volta Gianni Morandi che ha che scodellato alcuni dei suoi successi di oggi e di ieri. Dal brano sanremese scritta insieme alle stesso Jovanotti, "Apri tutte le porte", a "C'era un ragazzo come me". E poi l’esilarante, "Povero gabbiano". con le voci dei sei Neri per Caso la cui esecuzione potete vedere nel video in alto su questa pagina.

Qui sotto, invece, una clip in cui Jovanotti canta la sua hit "Baciami ancora""