La scaletta del concerto di Jovanotti a Castel Volturno

Due date a Castel Volturno per bissare il successo del 2019. Lorenzo Jovanotti approda in Campania con la grande festa del Jova Beach Party. Il 26 e 27 agosto sarà di scena al Lido Flora con uno spettacolo che come già avvenuto nei precedenti concerti del tour inizierà alle 15. Un'escalation di divertimento, contaminazioni musicali e balli che porterà poi alla lunga esibizione di Jovanotti in programma alle 21. Lorenzo Cherubini però ha più volte partecipato ai vari set che si alterneranno sui palchi allestiti per il Jova Beach Party duettando spesso con i tantissimi ospiti internazionali presenti in tutte le date del tour. Probabile quindi che anche a Castel Volturno per i concerti del 26 e 27 agosto ci sarà qualche incursione a sorpresa. Sono tre i palchi dove si alterneranno i vari artisti: Sbam Stage, Kontiki Stage e Main Stage.

Gli ospiti del Jova Beach Party a Castel Volturno approfondimento Jova Beach Party, a Vasto il duetto con Achille Lauro. VIDEO Sempre attivissimo sui social, Jovanotti ha pubblicato una serie di post per annunciare i primi ospiti ufficiali della data del 27 agosto del Jova Beach Party in programma a Castel Volturno. Non ci sono invece indiscrezioni sui possibili ospiti a sorpresa che saliranno sul palco durante la giornata dedicata alla musica. In ogni data infatti Jovanotti ha sempre sorpreso il pubblico presente con artisti, colleghi e amici che hanno partecipato al concerto. A Vasto, nell’ultima data prima dell’arrivo in Campania, è stato il turno di Ghali ma nel corso del tour sono stati presenti anche artisti come Achille Lauro, Fedez, Tananai, Paola e Chiara e Raf. Gli ospiti annunciati per il concerto del 27 agosto a Castel Volturno sono Gianni Morandi, Ackeejuice Rockers, Ariete, Avitabile e i Bottari, Ayom, Boomdabash Dj, Dadà, Davide Shorty, Fatoumata Diawara, Federica Scavo Dj, Fresco, Kalashima, Lass, Luchè, Neri per Caso, Nicola Pigini, Rocco Hunt, Rossella Essence, Sangennaro e Shari.

La scaletta del concerto di Jovanotti a Castel Volturno GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Come ormai da tradizione, la scaletta del concerto di Jovanotti non è standard ma cambia a seconda della data e degli ospiti presenti. Ci sono però delle canzoni che rimangono invariate e che sono state portate live in ogni data del Jova Beach Party. Questa la scaletta dei precedenti concerti di Lorenzo Cherubini: Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

Sei un mito

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari Con Gianni Morandi: Apri tutte le porte

L’Allegria

Fatti mandare dalla mamma

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te