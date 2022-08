Tony Hadley stasera a Porto Recanati

Gran finale per la stagione dei concerti estiva a Porto Recanati, dove questa sera, 26 agosto, Tony Hadley si esibirà in concerto per una delle tappe del suo tour estivo. La storica voce degli Spandau Ballet sta girando l’Italia, Paese che ha dichiarato di amare, con una serie di concerti che stanno attirando migliaia di persone, molte delle quali nostalgiche dei ruggenti anni Ottanta che hanno segnato il successo della band britannica che, tra molti alti e bassi, si è definitivamente sciolta nel 2019 dopo 40 anni di attività. I maggiori successi del gruppo risalgono agli anni Ottanta, quando le loro canzoni erano la colonna sonora di intere generazioni di giovanissimi e i loro poster avevano un posto d’onore sulle pareti delle ragazzine, per le quali Tony Hadley era un sex symbol indiscusso.

Oggi, Tony Hadley salirà sul palco di Porto Recanati con la stessa energia e lo stesso entusiasmo di 40 anni fa. Le canzoni del gruppo britannico hanno accompagnato la nascita di milioni di storie d’amore in tutto il mondo. Chi non ha mai cantato, almeno una volta, True, la canzone simbolo della band, hit da milioni di vendite e anche di ascolti sui moderni canali digitali, nonostante siano passati 39 anni dalla sua prima pubblicazione. Sono già migliaia i biglietti venduti per l’evento di Porto Recanati e l’aspettativa è che sotto il palco, a cantare le più famose canzoni di Tom Hadley e degli Spandau Ballet sia la generazione di 50-60enni che erano 20enni negli anni Ottanta e che, in un richiamo nostalgico alla loro golden era, vogliono riassaporare quelle atmosfere. Le ballad degli Spandau Ballet e le loro melodie romantiche sono una pietra miliare della musica mondiale e, sebbene siano soprattutto i giovani di ieri ad apprezzare le loro canzoni, molti di quei brani sono talmente iconici da essere riusciti ad attraversare i decenni per farsi apprezzare anche dai giovani di oggi.

Le parole di Tony Hadley prima del concerto di Porto Recanati

“Eseguirò i brani più noti, le hit classiche, quelle che la gente vuole sempre ascoltare. Non potrebbe essere altrimenti, è importante farlo in un tour che celebra i quarant’anni di carriera”, ha dichiarato Tony Hadley in una recente intervista rilasciata al Corriere Adriatico, al quale ha raccontato anche che tra i successi degli Spandau Ballet ci saranno anche cover di grandi gruppi del passato, come i Queen, ma anche canzoni tratte dal suo nuovo album. Un concerto, quello di Porto Recanati al pari di tutti gli altri del tour, che ha come l’obiettivo di creare un fil rouge tra ieri e oggi, tra i fan degli anni Ottanta e quelli dei Duemila, per regalare la magia di un viaggio lungo quarant’anni. E a chi spera in una rinascita degli Spandau Ballet, Tony Hadley spegne ogni aspettativa: “Ho lasciato per una ragione ben precisa. Ho bisogno di essere felice e non lo ero più, sono uscito e non rientrerò, mi dispiace per i fan”.