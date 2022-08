La scaletta del concerto di Tommaso Paradiso a Taormina

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Il Tommy Summer Tour fa tappa al Teatro Antico di Taormina. Il 26 agosto l’ex leader dei Thegiornalisti sarà sul palco dell’affascinante location in una data che sicuramente entrerà nel cuore dell’artista per il sold out registrato da settimane. Un grande successo quello del cantautore che sia a Taormina che ad Agrigento, dove si esibirà il giorno successivo, ha fatto registrare il tutto esaurito. Chiusura del tour il 30 agosto a San Benedetto del Tronto per un tour che lo stesso Tommaso Paradiso ha voluto fortemente in quella che è a tutti gli effetti “l’estate della rinascita, in cui vale la pena vivere”. Per i fan dell’artista sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo progetto discografico, il primo da solista dopo l’addio ai Thegiornalisti. Alla presentazione del tour, Tommaso Paradiso ha più volte ribadito che vede i suoi concerti come un momento di festa con un preciso riferimento: il Festivalbar. “Mi ricorda le mie estati da ragazzino, c’era qualcosa di magico in quegli appuntamenti con la TV”.