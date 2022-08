La scaletta del concerto di Gianna Nannini ad Alghero

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Gianna Nannini ha ancora diverse date da effettuare prima di portare a compimento il tour estivo. La dama del rock italiano sta facendo registrare il tutto esaurito in gran parte delle località in cui si sta esibendo in questo tour che segna il ritorno sulle scene dopo lo stop imposto dal Covid. Con una carriera ultraquarantennale alle spalle, Gianna Nannini è una delle cantautrici italiane che hanno maggiormente segnato generazioni di giovani e giovanissimi, che conoscono le sue canzoni anche se non erano ancora nati quando la cantante le portava per la prima volta sul palco. La sua voce roca e graffiata ha dato parole e musica a testi di denuncia e di rivolta sociale: tanti i temi scabrosi che la Nannini ha affrontato fin dagli anni Settanta, portando sul palco una vera rivoluzione femminista in musica. Stasera, mercoledì 24 agosto, Gianna Nannini porterà sul palco dell’anfiteatro di Alghero tutta la sua storia musicale, per rendere omaggio a una carriera che ha ancora molto da dire e da denunciare.